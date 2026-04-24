Frecce Tricolori: Aviano, voli di prova della P.A.N.

AVIANO – Centinaia di persone con il naso all’insù, oggi, venerdì 24 aprile, nei campi e nelle strade accanto alla base di Aviano per seguire le evoluzioni di prova delle Frecce Tricolori.

Alcuni aerei del team acrobatico della Aeronautica militare dall’aeroporto di Codroipo sono arrivati nella primissima mattinata e subito dopo hanno iniziato i voli di addestramento sopra Aviano, Roveredo in Piano e Fontanfredda. Una consueta presenza quella della Pattuglia acrobatica nazionale ad Aviano a fine aprile in attesa dell’avvio della stagione esibitoria i primi di maggio. Oltre alla formazione ridotta degli aviogetti Mb339 ha sfrecciato nel cielo con i fumogeni attivi anche il “solista” che si è inserito nella formazione più volte regalando emozione a chi era in zona a godersi lo spettacolo.

Molti i fotografi assiepati ai bordi della pista e sulle zone collinari, armati di macchine fotografiche con potenti teleobbiettivi zoom. Gli aerei hanno volato per alcune ore continuando in parte il programma anche nel primo pomeriggio. Presenti in base, ad Aviano, piloti italiani e americani e alcune autorità militari. Al.Rin.