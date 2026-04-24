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Fontanafredda, lectio magistralis prof. Francesco Cuzzolin

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FONTANAFREDDA – Quella di Fontanafredda verrà a lungo ricordata come una delle esclusive e formative serate che raramente si possono attenzionare.

Ospite d’ onore il Prof. Francesco Cuzzolin coordinato dal giornalista Stefano Boscariol.

Da mesi questa conferenza era nelle corde dell’ Amministrazione Comunale e in modo particolare dell’ Assessore allo Sport Antonio Landa che da subito ha capito e concretizzato il valore prospettico della proposta a suo tempo formulata da Stefano Boscariol , da anni amico e profondo estimatore dell’ internazionale formatore e preparatore fisico e mentale.

Ne è nata una conversazione di enorme spessore e di importanti suggerimenti tecnici ed etici frutto della vastissima esperienza maturata da Francesco Cuzzolin in ambito cestistico in Italia, Russia, America a contatto con società e atleti di grande fama e che tutt’ ora ricoprono ruoli da protagonisti in diversi campi e mansioni .

“Allenare all’essere “è stato il tema centrale del dibattito ma soprattutto dell’accurata esposizione che ha accattivato per più di un’ ora l’ attenzione e curiosità dei numerosi presenti in sala Hospitality dello stadio Omero Tognon.

Folta la rappresentanza degli atleti, allenatori e dirigenti della società cestistica Hunus di Sacile che pur di poter beneficiare della maestria e preparazione del relatore hanno spostato le proprie sedute di allenamento.

Inclusione, rispetto, fair play , coerenza, passione, sacrificio , sognare ed emozionarsi per il proprio essere all’ interno di un coinvolgimento sportivo e umano sono valori emersi da una serie di esempi e studi professionali citati.

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