Nubifragio su Pordenone, il concerto di Cocciante si ferma dopo sei canzoni: fuga sotto la pioggia per 4 mila spettatori

PORDENONE – Doveva essere uno degli appuntamenti clou dell’estate pordenonese, ma un violento temporale ha interrotto il concerto di Riccardo Cocciante al parco San Valentino. Poco dopo le 22, pioggia intensa, vento e fulmini hanno costretto oltre 4 mila spettatori a lasciare in fretta l’area dello spettacolo per cercare riparo nei dintorni.

Il cantautore aveva eseguito sei brani, concludendo con “Cervo a primavera”, prima che il maltempo rendesse impossibile proseguire. Molti presenti lamentano l’assenza di comunicazioni preventive sull’arrivo della perturbazione.

Il fronte temporalesco aveva già colpito Roveredo in Piano, dove il nubifragio ha interrotto la Notte Romantica causando danni ad alcuni stand. Successivamente il maltempo si è spostato verso Cordenons e San Quirino, interessati da una forte grandinata e da una tromba d’aria che ha provocato la caduta di alberi, rami e coppi, richiedendo diversi interventi dei vigili del fuoco.

Disagi anche sulla strada tra Roveredo in Piano e Maniago per alberi caduti sulla carreggiata. A Pordenone la fase più intensa del temporale è durata circa mezz’ora, ma è bastata per decretare la chiusura del parco San Valentino e la sospensione definitiva del concerto. Ora si attendono indicazioni sull’eventuale recupero dell’evento.