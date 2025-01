Pordenone, per il sindaco sarà sfida tra Basso e Conficoni

PORDENONE –

Potrebbero candidarsi anche Marco Salvador e Anna Ciriani

La data deve ancora essere decisa – anche se il 13 aprile sembra mettere tutti d’accordo, con ballottaggi eventuali il 27 – ma a Pordenone i motori sono già caldi per le elezioni amministrative che sveleranno il nome del successore di Alessandro Ciriani, volato a Bruxelles come europarlamentare la scorsa primavera.

Per il centrodestra tutto sembrava essere stato deciso quando l’ex primo cittadino, esattamente un anno fa, aveva accettato la candidatura al Parlamento europeo, appunto: la staffetta doveva essere con il vice (ancora in carica oggi), Alberto Parigi.

Tuttavia, dopo qualche mese da quando aveva assunto l’interim, egli ha deciso di fare un passo indietro, liberando la strada per il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Basso. Le trattative nella coalizione si sono concluse proprio ieri, con l’investitura dell’ex dirigente scolastico, che siede nell’Aula triestina da quasi 7 anni.

Il suo avversario sarà un’altra vecchia conoscenza del Consiglio regionale: si tratta di Nicola Conficoni, del Pd, che a Pordenone è stato assessore tra il 2009 e il 2016 e che ora punta allo scranno più prestigioso del municipio a capo di una coalizione di centro sinistra che sta cercando di compattarsi.

Per ora ha avuto il via libera, oltre che dai Democratici che l’hanno proposto, anche dl Bene Comune, ma le trattative per allargare il campo sembrano avere sviluppi positivi. Di sicuro non ci sarà il MoVimento 5 stelle, che ha deciso di non correre alle Amministrative con simboli e liste proprie.

Da decidere anche la sorte di Marco Salvador, proposto da una serie di liste civiche che gravitano nell’area di centro. Ci prova di nuovo anche Anna Ciriani, che punta almeno a tornare in Consiglio comunale superando la soglia di sbarramento.