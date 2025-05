104 Caregiving Expo, la prima fiera dedicata al mondo della cura

PORDENONE – È iniziata l’8 maggio al quartiere fieristico di Pordenone la prima edizione di 104 Caregiving Expo, una manifestazione interamente dedicata al mondo della cura, che proseguirà fino a sabato 10 maggio. L’iniziativa, ospitata negli spazi di Pordenone Fiere, si propone come un punto di incontro per famiglie, professionisti, enti e aziende impegnati nell’assistenza a persone anziane o con disabilità.

La fiera nasce con l’obiettivo di offrire uno sguardo a 360 gradi sul caregiving, intrecciando le esigenze della formazione, della promozione di servizi e tecnologie, e della costruzione di reti tra i diversi attori del settore. In programma ci sono workshop, seminari e corsi di aggiornamento, tutti accessibili gratuitamente previa prenotazione online.

104 Caregiving Expo vuole essere molto più di un evento espositivo: si propone come uno spazio per condividere conoscenze, esperienze e soluzioni innovative. La cura viene affrontata in tutte le sue declinazioni, in un contesto dove la domanda può dialogare direttamente con l’offerta, e dove enti pubblici, associazioni e operatori possono creare sinergie utili a migliorare la qualità dei servizi.

La manifestazione rappresenta un segnale importante in un’epoca in cui i temi della cura e dell’assistenza assumono un peso crescente per le famiglie e per l’intera società. Con un approccio multidisciplinare, 104 Caregiving Expo punta a rafforzare la consapevolezza collettiva intorno al ruolo centrale dei caregiver e alla necessità di sostenerli in modo strutturato e continuativo.

Per ulteriori informazioni sul programma e per iscriversi agli incontri: pagina di prenotazione online.