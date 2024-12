Tre Giorni da Fiaba in piazza della Motta per un magico Natale a Pordenone

PORDENONE – Sei pronto a vivere la magia del Natale a Pordenone? In piazza della Motta dal 6 all’8 dicembre ti aspetta una fantastica “Tre Giorni da Fiaba”! Un weekend dedicato a bambini e famiglie con musica, teatro, spettacoli da circo, caccia al tesoro, area giochi in legno, mercatino delle trottole, zona food e tantissime sorprese per i “bambini di tutte le età”.

​Tutto avrà inizio venerdì 6 dicembre alle ore 17.00 con l’inaugurazione presso la grande struttura ottagonale che sarà allestita nella piazza per ospitare grandi e piccoli. Daranno il via alle divertenti attività in programma nell’incantevole villaggio fiabesco, il vicesindaco reggente Alberto Parigi e la Giunta comunale.

​

Cosa troverai nella Tre Giorni da Fiaba?

​È presto detto: spettacoli di circo fiabesco con acrobati, giocolieri e artisti di strada, che ti stupiranno con le loro performance mozzafiato; laboratori creativi “Sul filo della fantasia” per liberare l’immaginazione e creare fantastiche opere d’arte; intrattenimento musicale dal vivo per accompagnare le tue giornate di festa con melodie natalizie e allegre canzoni; letture illustrate “A forma di fiaba” alla Casa della Musica, per immergerti nelle magiche storie di Natale; un’area giochi in legno per riscoprire assieme il piacere di giocare e sfidarsi in famiglia e tra amici; una caccia al tesoro per esplorare il villaggio fiabesco e ricomporre la parola magica attraverso indizi nascosti; il mercatino delle trottole per scoprire delle originali idee regalo e alcuni prodotti artigianali; una zona food con deliziose specialità natalizie e piatti tipici per soddisfare ogni palato; un’area caminetto per riscaldarti con le storie di Natale raccontate davanti ad un fuoco scoppiettante. E tanto altro ancora.

​

Durante questo ricco weekend, potrai incontrare personaggi fantastici come Riccioli d’Oro e i Tre Orsi, alcuni Draghi e i trampolieri delle Ali Bianche, che animeranno il villaggio da Fiaba, regalando momenti di allegria e stupore a tutti i visitatori. Sarà un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini che consentirà a tutti di immergersi in un’atmosfera natalizia unica.

​La partecipazione a tutte le attività dei Tre Giorni da Fiaba è libera e gratuita e le attività saranno garantite anche in caso di maltempo. Il villaggio fiabesco sarà aperto col seguente orario: venerdì 6/12 ore 16-21, sabato 7/12 ore 10-21 e domenica 8/12 ore 10-21. Per info sul programma www.comune.pordenone.it/calendario , scrivere a [email protected] o tel. 3402430770.

​

VIABILITÀ

​In occasione della “Tre giorni di fiaba” saranno istituite alcune modifiche alla viabilità. Divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle 8.00 del 3 dicembre alle 20.00 del 10 dicembre in piazza della Motta, su tutta l’area interessata dalla manifestazione. Dalle 8.00 del 6 dicembre alle 20.00 del 10 dicembre in piazzetta del Donatore. Dalle 8.00 del 5 dicembre alle 20.00 del 9 dicembre, in piazza della Motta, piazzetta del Donatore e piazza Ospedale Vecchio, mentre su entrambi i lati di via Dei Molini (dall’intersezione con via Roma a piazza della Motta-piazza Ospedale Vecchio).

​È stato istituito il divieto di circolazione in piazza della Motta, piazza Ospedale Vecchio, piazzetta del Donatore, via Dei Molini (dall’intersezione con via Roma a piazza della Motta-piazza Ospedale Vecchio) venerdì 6 dicembre dalle 16 alle 22, sabato 7 e domenica 8 dicembre dalle 10 alle 22.

​

Inoltre è stato istituito per tutti i veicoli il divieto di transito con obbligo di svolta a destra o sinistra all’intersezione di via dei Molini con via Roma, con deviazione del traffico verso piazzale Giustiniano e piazzetta Pescheria. Infine obbligo di svolta a sinistra all’intersezione tra vicolo del Lavatoio e via del Molino con via della Motta, con deviazione del traffico verso via del Mercato e Corso Vittorio Emanuele.