Grest anziano, presentata l’edizione estiva

PORDENONE – Si è svolta nei giorni scorsi presso la sede della Fondazione Pia Baschiera e Arrigo Tallon, la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del “Grest dell’Anziano”, il centro estivo, che si terrà dal 3 al 21 giugno 2025, dal lunedì al venerdì in orario mattutino.

L’iniziativa è promossa da Foenis – Cooperativa Sociale ONLUS, con il contributo della Fondazione Pia Baschiera e Arrigo Tallon e con il patrocinio del Comune di Pordenone.

A rappresentare l’Amministrazione comunale è stato l’Assessore Pietro Tropeano, con delega alle politiche per la persona, la famiglia e gli anziani, che ha evidenziato come il Grest rappresenti un’opportunità concreta per restituire centralità alla figura dell’anziano nella vita sociale:

«Un progetto che si inserisce perfettamente nel nostro impegno per una città inclusiva, che riconosce e valorizza il ruolo attivo delle persone anziane. Occasioni come questa non solo combattono l’isolamento, ma generano comunità, benessere e legami autentici.»

Fabio Dubolino, Presidente di Confcooperative Pordenone, ha ringraziato la Fondazione per il sostegno, riconoscendone il ruolo fondamentale nel promuovere iniziative coerenti con i valori della cooperazione sociale.

«Quello che il Grest dell’Anziano rappresenta è qualcosa di profondo: la capacità di una comunità di prendersi cura, di offrire tempo e spazi a chi rischia di essere dimenticato. È il risultato di una collaborazione virtuosa tra enti, fondazioni, cooperative e cittadini, e come Confcooperative siamo orgogliosi di sostenere esperienze come questa, che incarnano in pieno i valori della mutualità e della partecipazione.»

La Presidente della Fondazione, Monica Cairoli, ha ricordato come il progetto sia pienamente in linea con le finalità statutarie dell’ente:

«La nostra missione è sostenere attività sociali e culturali per gli anziani e percorsi educativi per i giovani. Il Grest dell’Anziano è un’occasione concreta per dare senso e continuità a questo impegno, facendo della relazione uno strumento di cura».

Ha inoltre evidenziato come la solitudine rappresenti una delle fragilità più gravi del nostro tempo, e come iniziative come il Grest offrano soluzioni concrete per restituire alle persone anziane spazi di relazione, benessere e riconoscimento.

A presentare nel dettaglio il programma è stata Samantha Turchet, coordinatrice dei centri estivi Foenis:

«L’iniziativa è rivolta a tutti gli over 60 e propone attività quotidiane nel parco della Fondazione: movimento dolce, musica, incontri informativi, giochi, relax e momenti di socialità».

Per informazioni e iscrizioni sarà possibile recarsi presso Villa Baschiera in via Guglielmo Oberdan, 19 a Pordenone nelle giornate di martedì 20 e martedì 27 maggio, dalle ore 17:00 alle 18:00.

L’iniziativa si svolgerà in uno spazio all’aperto, curato e accogliente, dove la comunità può ritrovare uno dei suoi legami più autentici: quello con le persone anziane, risorsa preziosa del territorio.