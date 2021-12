ADRIANO BORASO

di 78 anni

Ne danno il triste annuncio i figli Mauro con Monica,Michael con Luisa, Roberto con Ilaria, i nipoti Brian e Mattia,il fratello, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

Le Esequie avranno luogo Sabato 18 alle ore 15.30 partendo

dall’ abitazione dell’Estinto in via Vallon N°74

per la chiesa parrocchiale di Corva.

Sarà recitato il santo rosario Venerdì sera alle ore 19.00

nella chiesa medesima.

Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.