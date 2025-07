Solidarietà Fondazione Bazzi: un pozzo d’acqua potabile per i bambini dell’Etiopia

POLCENIGO – La Fondazione Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida ETS, da sempre impegnata in iniziative a sostegno del benessere sociale, della salute e delle persone fragili grazie a donazioni private ed al contributo del cinque per mille, rafforza il proprio impegno internazionale con una significativa donazione di 20.000 euro destinata alla realizzazione di un pozzo per l’estrazione di acqua potabile nella comunità di Gok, nella regione di Gambela, nell’ovest dell’Etiopia.

Il contributo, deliberato dal Consiglio della Fondazione nella seduta del 24 giugno, è stato erogato in favore del Centro missionario della diocesi di Concordia – Pordenone, che da anni opera con continuità e dedizione nella zona grazie alla missione guidata da don Filippo Perin.

Il pozzo, già in fase di realizzazione, sarà dotato di moderne apparecchiature elettriche per il sollevamento dell’acqua, offrendo una risposta concreta ai drammatici problemi di approvvigionamento idrico in un’area colpita da ricorrenti periodi di siccità. L’accesso stabile e sicuro all’acqua potabile rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita degli abitanti, in particolare dei bambini della scuola materna e delle famiglie, molte delle quali profughe in fuga dai conflitti nel vicino Sud Sudan.

Questo intervento si inserisce nel più ampio quadro delle attività solidali della Fondazione, e risponde alla volontà espressa dalla signora Floriana Varnier, che ha generosamente istituito un fondo dedicato ai bambini del continente africano. Grazie al suo gesto, la Fondazione ha ampliato il proprio raggio d’azione anche oltre i confini nazionali, mantenendo salda la propria missione umanitaria ed ha consentito di rafforzare l’impegno della Fondazione in favore delle persone più fragili.