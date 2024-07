Armelinda Berolo ved. Salvador

Ne danno il triste annuncio: i nipoti Mario con Alessandra e la pronipote Matilde, Giovanni e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 16 luglio alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale di Barcis, ove Armelinda giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di vial Turco, 2 Pordenone.

Dopo le esequie seguirà la cremazione.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 15 luglio alle ore 19,00 nella Chiesa Parrocchiale di Vallenoncello.

Con il cuore colmo di gratitudine, ringraziamo Dio per la tua dedizione instancabile e il servizio inestimabile alla parrocchia. Il tuo esempio di fedele amore, al fianco di Don Franco Zanus-Portes rimarrà per sempre una luce guida per tutti noi.