Assemblea Somsi, consegnati ai soci attestati fedeltà

PORDENONE – Si è tenuta domenica 11 maggio presso Palazzo Montereale Mantica a Pordenone, l’assemblea generale della Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione, la prima presieduta da Sandro Moretti, diventato presidente a gennaio 2025 subentrando a Mario Tomadini, che

aveva retto il sodalizio dal 2021, dopo l’improvvisa scomparsa della compianta presidente Rosa Saccotelli Pavan. La riunione ha presentato ai Soci la relazione morale e amministrativa dell’Ente e l’approvazione dei bilanci consuntivo 2024 e preventivo 2025, che sono stati approvati all’unanimità.

Il Presidente ha accolto anche il neo Sindaco di Pordenone Alessandro Basso, che ha ribadito la stretta vicinanza del Comune, non solo in termini di vicinato dei due Enti in Contrada Maggiore, ma anche dal punto di vista ideale rispetto ai progetti nei quali la SOMSI si spende da sempre a favore della comunità. E proprio questo concetto di impegno nella società civile, inteso come un dovere morale e un’ispirazione che rimanda ai valori fondanti della Storica Società Operaia, nata nel 1866, si è richiamato il Presidente Moretti nel rimarcare il senso profondo della parola “solidarietà”, ricordando le parole di Papa Francesco “I più favoriti devono rinunciare ad alcuni dei loro diritti per mettere con maggiore liberalità i loro beni al servizio degli altri” e quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La solidarietà è un moto che parte dalle coscienze. Abbiamo bisogno di solidarietà, di esprimerla e di riceverla, per sentirci parte di una comunità e della sua storia cha va avanti”.

Concetti importanti che si vanno a ricollegare al pensiero dello storico

presidente SOMSI Italico Tubero, laddove affermava che “c’è allora molto spazio per un organismo come il nostro, perché sono ancora validi i principi sanciti dai nostri padri fondatori. I mutamenti introdotti dalla globalizzazione impongono un recupero della solidarietà che gli anni del benessere della società occidentale stanno facendo venir meno”. Con questo spirito di sevizio e impegno sono stati premiati per la loro fedeltà alla SOMSI, con la sentita riconoscenza e la stima di tutto il corpo sociale, alcuni dei Soci che da 25, 50 e 60 anni sono parte attiva

del Sodalizio.

La consegna dei riconoscimenti è andata a Roberto Battistella, attuale Presidente dell’Associazione Filarmonica e già consigliere del Sodalizio dal 2001 al 2021, per i 25 anni di tesseramento; per l’anniversario dei 50 anni a Paola Valentini, assente alla riunione per motivi familiari, consigliera dell’Operaia dal 1980 al 2015; e infine al decano Luciano Maddalena, Consigliere e Direttore dal 1970 al 2007, per i 60 anni di appartenenza alla Storica

SOMSI.