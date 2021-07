DOMENICO BARILLARI “Mimmo”

marito devoto, padre sempre presente, nonno amorevole; abile giocatore di briscola e poliziotto mai andato davvero in pensione.

Lo ricordano con immenso affetto la moglie Teresa, le figlie Giovanna, Caterina e Rosamaria, i generi Sergio e Roberto, gli amati nipoti Gioele, Eugenio, Emma e Rachele, la cara nipote Anna, i parenti e gli amici tutti.

Torre di Pordenone, 26 luglio 2021

I funerali avranno luogo mercoledì 28 luglio alle ore 16,00 nella Chiesa Parrocchiale dei Ss. Ilario e Taziano, ove Mimmo giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di vial Turco n. 2, Pordenone.

Dopo le esequie seguirà la sepoltura nel cimitero di Torre.

Il S. Rosario verrà recitato martedì 27 luglio alle ore 19,00 nella Chiesa medesima.

Non fiori, ma eventuali offerte per “Save the Children”

Addolorati per la tua perdita, ma infinitamente grati per la vita vissuta insieme, ti salutiamo con grande amore.

