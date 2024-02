GINO RIZZO

di 82 anni

Con affetto ne danno l’annuncio la moglie Maria, il figlio Davide con Sonia,la figlia Monica con Luca, i nipoti Sara, Elisa e Filippo, la sorella, i cognati,le cognate, gli amici ed i parenti tutti.

Le Esequie avranno luogo Giovedì 29 alle ore 15.30 partendo dall’abitazione dell’Estinto in Via Olimpia N°4 per la chiesa arcipretale di Azzano Decimo.

Sarà recitato il santo rosario Mercoledì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.

Al termine si proseguirà per il cimitero di Azzano Decimo.

Non fiori ma eventuali offerte da devolvere all’Oratorio Don Bosco

di Azzano Decimo.