Giuditta “Rita” Filipetto

Ne danno il triste annuncio: il figlio Lino con Liana, il nipote Alessandro e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 11 gennaio alle ore 15,00 nella Chiesa Arcipretale di San Lorenzo in Roraigrande, ove Giuditta giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di Vial Turco n. 2, Pordenone.

Dopo le esequie seguirà la cremazione.

NON FIORI, MA OFFERTE PER IL “PROGETTO SATELLITE KG SCHOOL SODDO ETIOPIA, GESTITO DAI MEDICI DELL’ALTO ADIGE PER IL MONDO”.

