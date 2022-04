Roberta Berlin ved. Barato

Ne danno il triste annuncio: i figli Valentina, Giorgio e Nicola, gli amici e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 5 aprile alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Bosco.

Seguirà la cremazione.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 4 aprile alle ore 19,15 nella Chiesa medesima.

Non fiori, ma offerte per la Via di Natale

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it