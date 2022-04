Sergio De Bonis

Ne danno il triste annuncio: la moglie Noemi, i figli Francesca, Marco, Marta e Maria Cristina, la nuora Yupei, i generi, i nipoti, i pronipoti, il fratello e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo venerdì 22 aprile alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Quirino, ove Sergio giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home in vial Turco, 2 a Pordenone.

Seguirà la cremazione.

Il S. Rosario verrà recitato giovedì 21 aprile alle ore 19,30 nella Cappella S. Maria degli Angeli dell’Ospedale Civile di Pordenone.

Non fiori, ma offerte per bambini, ragazzi e famiglie della Comunità Missionaria Vicenziana in Albania seguita da Padre Agostino.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it