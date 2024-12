A Enrico Sgariboldi il Premio speciale Specchio Attualità

FVG – II direttore finanziario della Cosmos di Chions, Enrico Sgariboldi ha vinto il premio letterario nazionale ” Amarganta Ed. X”, per aver scritto un libro unico nel suo genere intitolato:” il Crowdfunding per l’agricoltura vol.1″.

Il premio è stato conferito dall’Associazione Culturale Reatina il 15 dicembre.

Il premio è stato attribuito con la seguente motivazione: lo strumento di crowdfunding spiegato in modo semplice ed esaustivo prima in generale e poi nelle sue valenze nel mondo agricolo riuscendo a trasportare concetti come start-up e marketing in un contesto che l’autore rivela essere ad alto impatto ambientale e sociale, evidenziando come una piattaforma high-tech possa essere utilizzata con successo in settori fondamentali come l’agricoltura.

Nel pomeriggio di oggi, 16 dicembre, i risultati compariranno su Facebook e sul sito www.amarganta.eu.

All’amico e collaboratore Enrico, vanno le congratulazioni della redazione e del direttore di pordenoneoggi.it