Cisal Udine, Palmisciano confermata segretario generale

UDINE – Riconferma al vertice della CISAL di Udine che nei giorni scorsi ha celebrato il suo Congresso provinciale ed ha eletto nel ruolo di Segretario Generale, per il secondo mandato consecutivo, Raffaella Palmisciano, sindacalista proveniente dalla categoria delle Funzioni Pubbliche Centrali.

L’elezione della nuova Segreteria della CISAL di Udine è stata decisa al termine del Congresso Provinciale dell’Organizzazione durante il quale si è potuto svolgere una ampia riflessione sugli aspetti organizzativi della vita della CISAL nella Provincia ma anche sui temi particolarmente delicati che investono i lavoratori ed i cittadini in genere.

“La nostra attenzione – ha dichiarato Raffaella Palmisciano a margine dei lavori congressuali – è stata puntata sulla delicata questione dei rinnovi contrattuali che in questi mesi sta interessando diverse categorie di lavoratori”.

“Chiusa positivamente la tornata contrattuale dei lavoratori di Posteitaliane – ha aggiunto la sindacalista – la preoccupazione è adesso rivolta ai rinnovi contrattuali che interessano i dipendenti del trasporto pubblico locale (proclamata una terza giornata di sciopero per il prossimo 8 novembre) e del pubblico impiego, con una attenzione particolare alla situazione del Comparto Unico del Friuli Venezia Giulia per il quale, al momento, lo stanziamento predisposto non rende giustizia rispetto al tasso di inflazione concretizzatosi nel tempo”.

“Sul versante organizzativo interno – ha detto ancora la Palmisciano – non possiamo che esprimere una grande soddisfazione per la crescita costante che registriamo sia in termini di associati, sia lavoratori che pensionati, che anche sulla attività dei servizi del CAF e del Patronato. Positivo è anche l’impegno portato avanti con le associazioni di volontariato che operano all’interno della CISAL di Udine quali la Zerosutre, che combatte la violenza sulle donne, nonché la Artu-Fvg per il turismo sociale e la assistenza dei cittadini immigrati”

Insieme alla Raffaella Palmisciano sono stati eletti, nella Segreteria provinciale, Daniele Mauro, Claudio Palmisciano, Luigi Pinatto e Arianna Tofani.