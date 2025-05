Ascom Fipe Pn celebra la Giornata della Ristorazione

PORDENONE – Al via la Giornata della Ristorazione, giunta quest’anno alla terza edizione, un’iniziativa nazionale promossa da Fipe-Confcommercio per valorizzare la cultura dell’ospitalità italiana e il ruolo sociale ed economico della ristorazione. Anche la categoria dei Pubblici Esercizi dell’Ascom di Pordenone conferma il suo impegno nel promuovere non solo l’eccellenza gastronomica del territorio, ma anche l’educazione alimentare come valore fondamentale per le future generazioni.

In programma due iniziative speciali dedicate all’educazione alimentare dei più piccoli. Quest’anno la manifestazione, a livello nazionale, nazionale pone al centro l’uovo, ingrediente simbolo della cucina italiana, versatile e ricco di proprietà nutritive.

Il primo appuntamento si terrà domenica 11 maggio in piazza ad Azzano Decimo a partire dalle ore 17, in concomitanza con le celebrazioni per la Festa della Mamma. Lo chef Federico Mariutti (presidente mandamentale Ascom-Confcommercio di Azzano Decimo, nonché vicepresidente Fipe territoriale) guiderà un laboratorio di cucina creativa dove i bambini potranno sperimentare con le proprie mani la magia della trasformazione degli ingredienti, imparando l’importanza di una cucina basata sui prodotti di stagione e del territorio.

Il secondo incontro si terrà martedì 13 maggio alla Scuola primaria Narvesa di Pordenone, dove la classe seconda, sotto la guida esperta del presidente provinciale di Ascom- Fipe Ristoranti, Pier Dal Mas, scoprirà le molteplici preparazioni dell’uovo e i principi fondamentali di un’alimentazione sana ed equilibrata.

«Sono entusiasta di poter condividere la mia passione con i bambini. Vedere i loro occhi illuminarsi mentre scoprono come un ingrediente si trasforma in un piatto è un’emozione unica. Il mio obiettivo è far capire loro che cucinare è un atto d’amore, che coniuga creatività e rispetto per la tradizione. E quale occasione migliore della festa della Mamma per trasmettere questo messaggio?» – così le prime parole di Mariutti per l’evento che guiderà ad Azzano Decimo.

Dal canto suo il presidente Dal Mas ha precisato: «Crediamo fermamente che l’educazione alimentare debba partire dai più piccoli perché è proprio nell’infanzia che si formano le abitudini che ci accompagneranno per tutta la vita. Con questi eventi vogliamo trasmettere ai bambini non solo tecniche di cucina, ma soprattutto l’amore per il cibo di qualità e il rispetto per la materia prima. L’uovo rappresenta perfettamente questo concetto: un alimento semplice ma nutriente, che può trasformarsi in mille preparazioni diverse».

Portare la cucina nelle scuole significa aprire una finestra sul mondo della gastronomia che spesso i bambini conoscono solo attraverso la TV. L’obiettivo dei laboratori – spiegano i rappresentanti della categoria – è quello di insegnare che dietro a ogni piatto c’è una storia, una tradizione, e che conoscere gli alimenti è il primo passo per un’alimentazione consapevole. L’uovo è un ingrediente perfetto per questo percorso didattico: dalla pasta fresca ai dolci, le sue applicazioni sono infinite.