Gioielli come investimento: come riconoscerli e che regole seguire?

I gioielli come investimento? Sono una scelta che sempre più italiani hanno deciso di adottare negli ultimi anni, affascinata da un settore che regala straordinarie opportunità e, in esse, la possibilità di abbracciare un investimento a lungo termine che può generare interessanti rendimenti.

L’importante è, naturalmente, effettuare una scelta pienamente consapevole, tenendo in considerazione tutti i fattori che possono impattare sul prezzo del gioiello e sulla sua redditività futura in caso di rivendita.

I gioielli con pietre preziose

Cominciamo questo percorso con i gioielli con pietre preziose, che da sempre sono considerate come un bene rifugio per eccellenza, ben capace di conservare il proprio valore nel tempo e di apprezzarsi in alcune condizioni di mercato piuttosto ricorrenti, in cui le gemme incrementano il proprio prezzo di mercato.

In tal senso, è evidente che la qualità delle pietre preziose sia il primo fattore determinante della convenienza di un investimento. Si pensi ai diamanti, che sono considerati come la pietra più preziosa, i cui criteri di valutazione universalmente riconosciuti seguono il principio delle 4C: Cut (taglio), Clarity (purezza), Color (colore) e Carat weight (peso in carati). Ognuna di queste caratteristiche influenza il valore del gioiello e il suo potenziale apprezzamento futuro, e anche piccole sfumature in ciascuna delle 4C possono tramutarsi in differenze di centinaia o migliaia di euro.

Simili approcci valgono nei confronti di altre pietre colorate come rubini, smeraldi e zaffiri, che seguono criteri di valutazione non lontani da quelli sopra riassunti, pur con qualche specificità. Per esempio, la provenienza geografica della pietra può influenzare notevolmente il valore del gioiello in cui è incastonata una pietra: un rubino birmano tende ad avere quotazioni superiori rispetto a una pietra analoga, proveniente da altre regioni.

Il ruolo del brand

Un altro criterio che non deve essere sottovalutato è la scelta del brand. Ricordiamo infatti come le grandi maison dell’alta gioielleria hanno una migliore capacità di mantenere e accrescere il valore dei propri gioielli nel tempo.

Un esempio è qui rappresentato dai gioielli pre-loved Bulgari, che sono un segmento particolarmente interessante del mercato, le cui quotazioni nel corso degli anni hanno registrato incrementi significativi. La forza di questo marchio, unitamente alla sua qualità costruttiva e al design facilmente riconoscibile, rendono infatti i gioielli Bulgari particolarmente appetibili per gli investitori e, nel caso di gioielli pre-loved, anche piuttosto accessibili sotto il profilo economico.

L’occasione è utile per ricordare che nel settore del second-hand di lusso, è fondamentale che l’investitore si concentri su maison di primo piano globale come la già citata Bulgari, o Cartier e pochi altri brand selezionati, che possono garantire una migliore tenuta del valore di mercato dei gioielli e maggiori possibilità di apprezzamento nel tempo. Una regola generale, che vale però ancora di più per le collezioni più iconiche, che sono particolarmente ambite, generazione dopo generazione.

La necessità di acquisire una certificazione

Anche la certificazione del gioiello rappresenta un aspetto che non può certamente essere dimenticato per chi investe in gioielli.

Per i diamanti, i certificati che sul mercato hanno un maggiore peso sono quelli rilasciati da GIA (Gemological Institute of America), HRD (Hoge Raad voor Diamant) e IGI (International Gemological Institute).

Per le pietre preziose colorate, come gli smeraldi o i rubini, sono particolarmente apprezzati i certificati SSEF (Swiss Gemological Institute) e Gübelin, a garanzia della qualità della pietra e come lasciapassare per una più facile rivendita futura.

Come scegliere i gioielli da investimento

A questo punto, possiamo compiere un piccolo passo in avanti e comprendere quali siano le migliori strategie di investimento e di gestione del portafoglio dei gioielli da investimento.

Fermi restando i criteri di cui sopra, un fattore determinante per individuare i gioielli più convenienti a titolo di investimento è certamente la rarità: i pezzi prodotti in serie limitata o contraddistinti da gemme che sono particolarmente ambite, sono infatti in grado di apprezzarsi più rapidamente negli anni. Un principio generale, che vale sia per i gioielli più recenti che per quelli d’epoca.

Sottolineiamo inoltre quanto sia importante riporre la giusta attenzione alle condizioni di conservazione dei pezzi. È infatti bene che ogni gioiello sia accompagnato dalla sua scatola originaria, dal certificato di autenticità e dalla documentazione che ne attesti la storia degli acquisti precedenti: non sempre questi documenti possono essere facilmente reperiti, ma in caso di disponibilità, le opportunità di ottenere un prezzo di rivendita maggiore salgono sensibilmente.

Si consideri altresì come spesso il successo dell’investimento in gioielli non sia legato tanto all’individuazione al conseguimento di un’unica operazione fortunata, bensì dalla possibilità di adottare un approccio paziente e di lungo termine. La gestione di un portafoglio di gioielli da investimento richiede infatti un modello non speculativo, basato sulla corretta diversificazione del patrimonio: solamente in questo modo si ridurranno i rischi di acquisti incauti, e si potranno invece sostenere le migliori soddisfazioni in termini di rendimenti finanziari e, in attesa della rivendita, di godimento personale dei beni preziosi.

In sintesi delle elaborazioni sopra riassunte, possiamo ben condividere come investire in gioielli richieda conoscenza del mercato, competenza, attenzione ai dettagli e alla documentazione acquisibile e, soprattutto, una strategia ben definita, che possa accompagnare l’investitore in una serie di azioni non improvvise e dettate dalla sola emozione, bensì ragionate con la necessaria consapevolezza.

Scegliere accuratamente i pezzi da acquistare, negoziare il valore, preferire i marchi prestigiosi, non sottovalutare la provenienza delle gemme e prestare la giusta dedizione all’accertamento delle condizioni del gioiello, sono i primi passi fondamentali da adottare per far sì che l’investimento in gioielli sia un successo, e non un fallimento. Con il giusto approccio e la necessaria prudenza, i gioielli da investimento possono rappresentare una grande fonte di soddisfazione.