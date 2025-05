Una soluzione completa per la gestione del tuo business in Friuli-Venezia Giulia

Finom è una moderna neobank con licenza di istituto di moneta elettronica (EMI) rilasciata dalla Banca Centrale Olandese (DNB), attiva in tutta l’UE e pensata anche per le esigenze delle imprese del territorio.

Uno dei vantaggi principali della piattaforma è la possibilità di creare un conto online per aziende in meno di 24 ore e di gestirlo interamente da web o app. Il conto è dotato di IBAN e ti consente di effettuare bonifici SEPA, gestire carte fisiche e virtuali e monitorare il saldo in tempo reale.

Finom semplifica inoltre la quotidianità professionale grazie a unaserie di funzionalità utili per le imprese come:

fatturazione elettronica smart;

integrazione con software di contabilità;

categorizzazione automatica delle transazioni;

riconciliazione bancaria automatica.

I vantaggi di un tool digitale per la gestione finanziaria delle PMI

Per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, abbracciare strumenti digitali per la gestione finanziaria non è più un’opzione, ma una necessità strategica. Queste soluzioni innovative snelliscono radicalmente le operazioni: la creazione di fatture diventa istantanea e la riconciliazione bancaria un processo automatico, eliminando gran parte del lavoro manuale e riducendo il rischio di errori. Un controllo costante e in tempo reale sulla liquidità aziendale permette di prendere decisioni agilmente e con maggiore consapevolezza, un fattore critico per le realtà che popolano il tessuto economico regionale in ambiti come il manifatturiero di nicchia, l’artigianato di qualità, l’ospitalità turistica e i servizi specializzati. Oltre a un’organizzazione interna ottimizzata, l’adozione del digitale facilita enormemente la collaborazione con i propri consulenti, liberando risorse e permettendo agli imprenditori friulani e giuliani di dedicarsi completamente alla crescita del proprio core business.

Piani su misura per ogni esigenza

Finom offre tre diversi piani tariffari per adattarsi alle esigenze di tutti.

Solo (0€/mese) : è perfetto se lavori da casa online come freelance e hai bisogno di funzionalità essenziali. Include un conto con IBAN personale, strumenti base di fatturazione e contabilità. Le transazioni SEPA e la carta fisica sono a pagamento.

: è perfetto se lavori da casa online come freelance e hai bisogno di funzionalità essenziali. Include un conto con IBAN personale, strumenti base di fatturazione e contabilità. Le transazioni SEPA e la carta fisica sono a pagamento. Start (14€/mese + IVA) : ideale per aziende in crescita, aggiunge cashback del 2%, carte gratuite, bonifici SEPA inclusi e strumenti di gestione avanzati.

: ideale per aziende in crescita, aggiunge cashback del 2%, carte gratuite, bonifici SEPA inclusi e strumenti di gestione avanzati. Premium (34€/mese + IVA): pensato per team fino a 5 utenti, consente di usufruire di cashback del 3%, pagamenti programmati e massivi, oltre a tutte le funzionalità pro.

Ogni piano Start e Premium prevede una prova gratuita di 30 giorni.

Perché scegliere Finom?

Finom si distingue per la sua semplicità d’uso e l’alto livello di automazione.

Grazie alla centralizzazione dei dati in un’unica piattaforma digitale, puoi monitorare e gestire ogni aspetto finanziario della tua attività in tempo reale e senza complicazioni, ovunque tu sia.

Questo approccio ti consente di ridurre i carichi amministrativi, ottimizzare i tempi e concentrarti al 100% sul tuo business, a prescindere che tu abbia un lavoro da casa con Amazon o un’attività imprenditoriale in espansione nella tua regione.