I Coma Cose in concerto il 19 al Palmanova Village. Intervista esclusiva

AIELLO DEL FRIULI – L’estate di Palmanova Village continua con le Summer Nights ed il ricco calendario di serate da luglio a fine agosto con concerti dal vivo, degustazioni, dj-set e ospiti speciali da non perdere.

Secondo appuntamento con la musica per venerdì 19 luglio con i Coma Cose, il duo musicale indie pop/rap italiano, composto da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo della pordenonese Francesca Mesiano) che sono una coppia anche nella vita.

Dopo dj-set e il cocktail bar a cura di Dall’Ava, i Coma Cose saliranno sul palco alle 21 per la medesima formula fatta di parole e musica in cui le loro canzoni più amate saranno intervallate da momenti di intervista condotta da una speaker di Radio Company.

Abbiamo incontrato i Coma Cose e abbiamo posto loro alcune domande.

Ci sono stati cambiamenti nel vostro stile musicale dall’inizio a oggi?

Assolutamente sì, ma questa continua ricerca e voglia di esplorare differenti mondi musicali è presente dal primo giorno. Questo progetto nasce proprio per dare libero sfogo alla creatività. Difficilmente ci piace ripeterci.

Ci potete raccontare l’esperienza di San Remo 2023 con la vittoria di prestigiosi premi e come questo ha inciso sul prosieguo della carriera?

È stata una partecipazione piena di soddisfazioni. La canzone “l’Addio” è nata di getto e quindi temevamo fosse troppo fragile per il Festival, invece è arrivata alla gente nella sua semplicità e questa cosa ci ha restituito una bella energia. Da quel Sanremo poi è scaturito un fortunatissimo tour che ci ha fatto toccare con mano l’affetto delle persone che si rivedono nelle nostre canzoni.

Cosa si prova a realizzare un singolo di grande successo come ⁠Malavita e com’è nato questo brano

Malavita nasce dalla voglia di stupirsi, dalla voglia di provare a fare qualcosa di diverso. In primis il testo ha una dimensione cantautorale e questa era la prima scommessa: farlo viaggiare su un ritmo accattivante che ne garantisse una fruizione a più livelli. L’incontro con Merk and Kremont è stato galeotto: loro avevano nel cassetto questa bozza e abbiamo subito capito che era perfetta per costruirci attorno questo progetto. Il perchè questo brano stia andando così bene peró rimane un mistero anche per noi, ma questo è il bello della musica…che rimane ancora oggi imprevedibile.

Infine, progetti futuri, musicali e altro

Per ora stiamo scrivendo brani nuovi. Vorremmo tenere fede alla voglia di pubblicare un disco quanto prima per poi farci un tour. Ci manca moltissimo la dimensione Live ma tempo al tempo… ora c’è davanti a noi ancora gran parte dell’estate per promuovere Malavita e raccogliere nuove ispirazioni che finiranno nel nostro prossimo lavoro.

Maurizio Pertegato