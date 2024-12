Il Fvg scala classifiche migliori tavole macroregione tra Italia, Austria, Slovenia e Croazia

FVG – Per tutti i gusti e per tutte le tasche, basterà seguirla per capire che tutti i ristoranti sono stati visitati dal nutrito team giornalistico guidato dall’editore Maurizio Potocnik Reeds, enogastronomo, artista, capace di rivoluzionare e comprendere il linguaggio enogastronomico di una macroregione composta da 4 stati come l’Italia, l’Austria, la Slovenia e la Croazia. Una storia iniziata 30 anni fa, con 25 edizioni alle spalle, a lui va il merito di avere aperto la strada in questo complesso territorio dove molte culture si sono storicamente intrecciate in un mix incredibile di gusti, agricoltura e scambi commerciali-culturali unici al mondo.

Questa edizione < dice Maurizio Potocnik Reeds> è completa in tutti i sensi, in questi 3 anni difficili per la ristorazione non siamo stati fermi, abbiamo seguito con interesse e scrupolo gli sviluppi di questo mondo ristorativo, vitivinicolo, produttivo, oggi siamo orgogliosi di promuovere la nostra 25° edizione storica e con essa l’unicità di questa area geografica a cavallo tra 4 nazioni che ha incredibili potenzialità turistiche.

La selezione di 500 ristoranti di tutte le categorie lo dimostra: cucina moderna, cucina tradizionale, ristoranti in città, in campagna, al mare, in collina, nei monti; il meglio della ristorazione tradizionale e di quella di ricerca. La tradizione, il nostro imperdibile bagaglio socio-culturale, la ricerca che ci permette di sperimentare e godere di infinite declinazioni di gusti e prodotti. 500 locali visitati tra grandi firme, trattorie, hotel gourmet, osterie con cucina, ristoranti in quota, rifugi, locande, pizzerie gourmet, konobe, taverne; ad ognuno un racconto su quanto di meglio mangiato, bevuto e osservato nell’ambiente e nel servizio, dal momento che siamo l’unica guida ad esprimere un valore non solo per la qualità della cucina ma anche nella carta vini.

Le foto a colori che pubblichiamo per ogni locale, garantiscono da sempre che la nostra visita è stata effettuata per ognuno, questo è il nostro tratto distintivo. Non voglio polemizzare con altre guide, ma se non visiti i ristoranti non è possibile dare un giudizio! E così funziona per i 100 grandi vini selezionati dei quali, dopo la degustazione tecnica è stata realizzata una approfondita e dinamica scheda sensoriale anche per i 100 migliori prodotti, tutti selezionati e testati.

Durante il nostro lungo cammino al mondo enogastronomico iniziato con la prima edizione del 1993, ci ha visti protagonisti di continui aggiornamenti e tra il 2011 e il 2012 abbiamo ulteriormente affinato le armi per dare sempre più chiarezza nell’informazione sia al lettore-fruitore della guida, sia al ristoratore, pubblicando un nostro giudizio qualitativo espresso graficamente nei simboli dei piatti per la cucina e bicchieri per la carta vini (da 3 a 5+). Ed inoltre abbiamo iniziato a valorizzare ancora di più chi si è particolarmente distinto premiando i ristoratori i vignaioli, i produttori del miglior food delle 4 nazioni; oggi siamo arrivati alla 11° edizione dell’Award internazionale BEST OF ALPE ADRIA che per questa speciale 25° edizione storica sono andati a 12 insegne che rappresentano l’apice delle nostre visite:

AWARDS 2025

CATEGORIA BEST GOURMET RESTAURANTS AWARDS

Miglior ristorante di cucina creativa in Alpe Adria Ristorante AGLI AMICI

Godia (UD) Emanuele e Michela Scarello;

il Miglior ristorante-trattoria di cucina tradizionale in Alpe Adria alla TRATTORIA DA NANDO Mortegliano (UD) della Famiglia Uanetto;

Miglior ristorante d’hotel in Alpe Adria GRAN BAITA DOLOMITES

Selva di Valgardena (BZ) della Famiglia Perathoner Chef Andrea Moccia;

Miglior pizza napoletana gourmet in Alpe Adria ACQUA E FARINA Vicenza di

Rosario Giannattasio (in procinto di entrare in una nuova sede)

CATEGORIA BEST GOURMET BEST OF ALPE ADRIA WINE AWARDS:

Miglior Metodo classico in Alpe Adria RISERVA BAIANA PAS DOSÈ FRANCIACORTA DOCG – LA MONTINA Monticelli Brusati (BS) Famiglia Bozza;

Miglior vino bianco in Alpe Adria; FILIP FRIULANO – MIANI Buttrio (UD) di Enzo Pontoni;

Miglior Vino Rosso in Alpe Adria SAN LEONARDO 2004 della TENUTA SAN LEONARDO Avio (TN) della Famiglia Guerrieri Gonzaga;

Miglior vino storico rifermentato in bottiglia in Alpe Adria SAMPÀ (SAMPAGNA) RIFERMENTATO IN BOTTIGLIA COL FONDO AZ. AGR. FRATTINA Pravisdomini (PN)

del Conte Manlio dalla Frattina.

CATEGORIA BEST GOURMET BEST OF ALPE ADRIA FOOD AWARDS:

Miglior prodotto artigianale in Alpe Adria TORTELLINO DI VALEGGIO PASTIFICIO REMELLI Valeggio sul Mincio (VR) Luciana e Guido Remelli;

Miglior caseificio artigianale in Alpe Adria FATTORIA GORTANI RENATO E FIGLI Santa Maria Longa (UD);

Migliori prodotti ittici in Alpe Adria:

BRANZINO VALLE DELL’OVO ALLEVAMENTO

VALLE DELL’OVO Carlino (UD) Famiglia Zanutta

GIOIELLI DI LUCREZIA L’OSTRICA DELL’EMILIA ROMAGNA dell’Azienda FINITTICA di

Goro (FE).

Nella 25 edizione storica inoltre, un tributo va a 4 personaggi scomparsi e che abbiamo particolarmente stimato e amato, ai quali vogliamo riconoscere una speciale menzione-dedica per il grande apporto nel mondo della ristorazione e del giornalismo enogastronomico: i giornalisti Mario Stramazzo di Sottomarina e Francesco Lazzarini di Mirano, i ristoratori Ilija Pejic di Tarvisio e Badi Nado Badurina di San Lorenzo di Umago in Istria. A loro è dedicata questa 25° edizione storica. Dal 2025 in primavera saremo anche in rete con la guida che sarà aggiornata ad ogni visita proprio per riuscire a dare un prodotto di alta qualità con il miglior aggiornamento. La 25° edizione Storica della Guida BEST GOURMET edita da Club Magnar Ben Editore è distribuita nelle librerie, nelle piattaforme internazionali, nel nostro sito all’indirizzo di http://www.magnarben.it/shop/ al prezzo di copertina di 30 Euro.

CLASSIFICA 60 LOCALI TOP IN ALPE ADRIA (10 Fuoriclasse, 35 Cucine d’Autore, 10 eccellenti in evidenza, 5 Pizzerie Gourmet)

N. 10 LOCALI FUORICLASSE CON IL PUNTEGGIO MASSIMO 5 + della cucina e carta vini

Desenzano del Garda -BS – Lombardia

ESPLANADE piatti – 5+ bicchieri 5

Costorio di Concesio – BS – Lombardia

MIRAMONTI l’ALTRO – piatti 5+ – bicchieri 5

Lughetto di Campagna Lupia – VE – Veneto

ANTICA OSTERIA CERA – piatti 5+ – bicchieri 5

Verona – VENETO

CASA PERBELLINI 12 APOSTOLI – piatti 5+ – bicchieri 5

San Bonifacio – VR – Veneto

PIZZA GOURMET

AI TIGLI – piatti 5+ – bicchieri 4

Sarmeola di Rubano PD – Veneto

LE CALANDRE – piatti 5+ – bicchieri 5+

Godia – UD – Friuli Venezia Giulia

AGLI AMICI – piatti 5+ – bicchieri 5 AWARD MIGLIOR RISTORANTE DI CUCINA CREATIVA

Mortegliano – UD – Friuli Venezia Giulia

TRATTORIA DA NANDO piatti 5 – bicchieri 5+ AWARD MIGLIOR TRATTORIA CUCINA TRADIZIONALE

Cavalese – TN – Trentino Alto Adige

EL MOLIN piatti – 5+ – bicchieri 5

Vipava – Slovenia Occidentale (SLO)

PRI LUJZETU – VILLA ZEMONO – piatti 5+ bicchieri

N. 35 LOCALI CUCINA D’AUTORE CON IL PUNTEGGIO di 5 piatti cucina e carta vini

Borgonato di Cortefranca BS – Lombardia

DUE COLOMBE – piatti 5 – bicchieri 5

Cortina d’Ampezzo BL – Veneto

SAMBRITE – piatti 5 – bicchieri 4

Puos d’Alpago BL – Veneto

LOCANDA SAN LORENZO – piatti 5 – bicchieri 5+

Alpago BL – Veneto

DOLADA – piatti 5 – bicchieri 5

Salgareda – TV Veneto

MARCANDOLE – piatti 5 – bicchieri 5

Farra di Soligo TV – Veneto

TINO GOURMET – piatti 5 – bicchieri 4,5

Jesolo VE – Veneto

CUCINA DA OMAR – piatti 5 – bicchieri 4,5

Chirignago VE – Veneto

PIZZA GOURMET

GRIGORIS – piatti 5 – bicchieri 4

Scorzè VE – VENETO

SAN MARTINO – piatti 5 – bicchieri 5

Costermano VR – Veneto

CASA DEGLI SPIRITI – piatti 5 – bicchieri 4,5

Legnago VR – Veneto

AI 2 SANTI – piatti 5 – bicchieri 5

Legnago VR Veneto

PIZZA GOURMET

ZIO MO’ – piatti 5 – bicchieri 3

Malcesine VR – Veneto

VECCHIA MALCESINE – piatti 5 – bicchieri 5

Altissimo – VI – Veneto

CASIN DEL GAMBA – piatti 5 – bicchieri 4,5

Asiago VI – Veneto

LA TANA GOURMET – piatti 5 – bicchieri 4,5

Lonigo – VI – Veneto

LA PECA – piatti 5 – bicchieri 5

Schio – VI – Veneto

SPINECHILE RESORT – piatti 5 – bicchieri 4,5

Vicenza – Veneto

MATTEO GRANDI IN BASILICA – piatti 5 – bicchieri 4,5

Vicenza – Veneto

PIZZA GOURMET

ACQUA E FARINA – piatti 5 – bicchieri 4

AWARD MIGLIOR PIZZA NAPOLETANA GOURMET

Arco – TN – Trentino Alto Adige

PETER BRUNEL – piatti 5 – bicchieri 5

Madonna di Campiglio – TN – Trentino Alto Adige

IL GALLO CEDRONE 5 – 5

Madonna di Campiglio TN – Trentino Alto Adige

STUBE HEREMITAGE – piatti 5 – bicchieri 5

Moena – TN – Trentino Alto Adige

MALGA PANNA – piatti 5 – bicchieri 5

Ravina di Trento TN – Trentino Alto Adige

LOCANDA MARGON – piatti 5 – bicchieri 5

Appiano sulla Strada del Vino – BZ – Trentino Alto Adige

ZUR ROSE – piatti 5 – bicchieri 5

Sarentino – BZ – Trentino Alto Adige

TERRA – piatti 5 – bicchieri 4,5

Selva di Valgardena – BZ – Trentino Alto Adige

GRANBAITA DOLOMITES – piatti 5 – bicchieri 4,5

AWARD BEST OF ALPE ADRIA – MIGLIOR RISTORANTE D’HOTEL

Dolegna del Collio – GO – Friuli Venezia Giulia

L’ARGINE A VENCO’ – piatti 5 – bicchieri 4

Cormons – GO – Friuli Venezia Giulia

AL CACCIATORE DELLA SUBIDA – piatti 5 – bicchieri 5

San Michele al Carso – GO – Friuli Venezia Giulia

LOKANDA DEVETAK piatti 5 – bicchieri 5

Trieste – Friuli Venezia Giulia

HARRY’S PICCOLO – piatti 5 – bicchieri 5

Paradiso di Poceneia – UD – Friuli Venezia Giulia

TRATTORIA AL PARADISO piatti 5 – bicchieri 4

Udine – Friuli Venezia Giulia

1905 (Là di Moret) piatti 5 – bicchieri 4,5

Kobarid – Slovenia occidentale (SLO)

HISA FRANKO piatti 5 – bicchieri 5

Cittanova – Novigrad – Istria (HR)

MARINA – piatti 5 – bicchieri 4,5

Rovigno – Rovinj – Istria (HR)

AGLI AMICI ROVINJ – piatti– 5 – bicchieri 5

N.100 ristoranti Cucina eccellente – con punteggio 4,5 piatti, dei quali sono in evidenza 10:

Codigoro – FE – Emilia Romagna

LA CAPANNA DI ERACLIO – piatti 4,5 – bicchieri 4,5

Codigoro – FE Emilia Romagna

LA ZANZARA – piatti 4,5 – bicchieri 5

Venezia – Veneto

AL GIUBAGIO’ – piatti 4,5 – bicchieri 4,5

San Michele al Tagliamento – VE – Veneto

AL CJASAL – piatti 4,5 – bicchieri 4,5

Brione – BS – Lombardia

TRATTORIA LA MADIA – 4,5 piatti – bicchieri 4

San Gregorio delle Alpi BL – Veneto

LOCANDA BAITA A L’ARTE – piatti 4,5 – bicchieri 4

Canale d’Agordo – BL – Veneto

ALLE CODOLE – piatti 4,5 – Bicchieri 5

Este – PD – Veneto

INCALMO – piatti 4,5 – bicchieri 4,5

Montagnana – PD – Veneto

HOSTARIA SAN BENEDETTO – piatti – 4,5 – bicchieri 4,5

Sernaglia della Battaglia – TV – Veneto

TRATTORIA DALLA LIBERA – Piatti 4,5 – bicchieri 4,5

N. 5 PIZZERIE GOURMET – PIZZA D’AUTORE CON 5 PIATTI

Vicenza – Veneto

ACQUA E FARINA piatti 5 – carta vini 4

AWARD BEST OF ALPE ADRIA – MIGLIOR PIZZA NAPOLETANA GOURMET

San Martino Buon Albergo – VR – Veneto

RENATO BOSCO – piatti 5 – bicchieri 4

Legnago – VR – Veneto

ZIO MO’ – Cucina pizza Gourmet – piatti 5 – carta vini 3

San Bonifacio – VR – Veneto

AI TIGLI – pizza Gourmet – piatti 5+ – bicchieri 4

Chirignago VE – Veneto

PIZZA GOURMET

GRIGORIS – piatti 5 – bicchieri 4

LA LEGENDA PUNTEGGI:

CUCINA E AMBIENTE

da 3 a 3,5 piatti cucina buona

da 4 a 4,5 piatti cucina eccellente

da 5 piatti cucina d’autore

da 5+ cucina fuoriclasse

VALUTAZIONE CARTA VINI

da 3 a 3,5 bicchieri selezione buona

da 4 a 4,5 bicchieri selezione eccellente

da 5 bicchieri selezione d’autore

da 5+ bicchieri selezione fuoriclasse