La Viarte Wines, il 22 agosto, al party più glamour di Cortina

PREPOTTO (UD) – La Viarte Wines sarà partner della nuova edizione del Cortina Summer Party, l’evento più glamour dell’estate Ampezzana.

Appuntamento fisso dell’ultima decade di agosto, Cortina Summer Party sarà una giornata all’insegna del Food & Beverage di qualità grazie alla partecipazione di oltre 20 tra ristoratori, chef stellati e cantine d’eccellenza.

L’evento, che si svolgerà giovedì 22 agosto sui prati che circondano il rifugio Socrepes, vedrà per la prima volta anche la presenza della cantina La Viarte che, al cospetto delle imponenti guglie delle Tofane, testimonierà la sua vocazione all’eccellenza con le proprie produzioni enologiche, esempio di quel ricco patrimonio vinicolo dei Colli Orientali del Friuli che la cantina di Prepotto intende valorizzare.

Un percorso che, per La Viarte Wines, parte dalle solide radici dei Colli Orientali del Friuli per proiettarsi ben oltre i confini regionali, come dimostrano il Friulano, vitigno principe degli autoctoni che dà vita ad un vino complesso e minerale, con note delicate di pesca bianca, fieno e timo, e il nuovo Rosè Liende, vino rosato dal carattere innovativo e poliedrico che sta riscuotendo grandi consensi grazie ad uno stile chic e contemporaneo, sulla scia grandi rosati internazionali, ed un’essenza tipicamente friulana data dal vitigno simbolo del territorio di Prepotto (UD).

Vini che esprimono al meglio il nuovo corso intrapreso dalla cantina sotto la guida della famiglia Polegato, in cui ogni processo produttivo è basato su ricerca della qualità assoluta e valorizzazione dei vitigni autoctoni.

In particolare, il Rosé Liende conquista i palati proprio con il suo carattere unico, frutto di uve Schioppettino in purezza raccolte rigorosamente a mano, cui seguono una pigiatura soffice delle uve ed una brevissima macerazione sulle bucce; quindi, la vinificazione che avviene in vasche d’acciaio a temperatura controllata. Solo dopo una sosta di 4 mesi sulle fecce fini ed il successivo affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi il Rosé Liende può essere messo in commercio. Un vino la cui annata di esordio – la 2023 – ha avuto una produzione di sole 4.000 bottiglie.