Mauro Capozzella (M5S) su riduzione fondi universitá FVG

FVG – Mauro Capozzella M5S interviene su riduzione fondi universitá FVG: “Regione intervenga con campus, servizi e aiuti per gli studenti”

“Con la riduzione, drastica, dei fondi alle università e in dettaglio a quelle regionali di Udine e Trieste si rischia di depauperare un grande patrimonio di intelligenze, strutture e progettualità.

Il FVG non può permettersi di vedersi tagliare i fondi che, nel caso avvenisse, porterebbe ad un aumento di tasse e altro a danno di una formazione e possibilità di accesso ai corsi di laurea.

Già gli studenti e le loro famiglie fanno difficoltà a consentire iscrizioni e frequenze. Occorre invertire la rotta e fare navigare una nave già collaudata verso mari tranquilli che assicurino attrattività verso il FVG, formazione di alto livello e sbocchi professionali certi e garantiti.

La Regione passi alla storia per mettere in cantiere campus universitari per agevolare gli affitti, trasporti gratuiti per gli studenti e servizi a loro favore come avviene nei Paesi a noi confinanti. Fermeremo la fuga dei cervelli e garantiremo sviluppo economico e sociale. Stop a spese inutili, via a progetti pubblico-privato. Fedriga non sia solo l’uomo che reintroduce le province ma sia colui che favorisce la crescita intellettuale dei nostri ragazzi”.