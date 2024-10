Nuovi traguardi per gli operatori di gioco anche ad agosto!

Se qualcuno pensa che le spiagge affollate o la voglia di gite in montagna abbiano portato gli italiani ad allontanarsi dai giochi online nel periodo estivo, è opportuno si ricreda quanto prima.

Con dati alla mano, quelli di Agimeg, apprendiamo, infatti,che ad agosto in particolare i casinò in rete hanno segnato un aumento di spesa del 17,8% rispetto allo stesso mese del 2023. La rilevanza di questi numeri diventa ancora più chiara se consideriamo che la raccolta totale si è aggirata intorno ai 5,5 miliardi, mentre per il segmento dei giochi da casinò si parla di 228 milioni di euro.

Possiamo dire senza filtri che le scommesse sportive e l’intrattenimento online in estate hanno raccolto addirittura più proseliti. Anzi proprio la possibilità di poter godere dipiù tempo libero deve aver incentivato gli utenti ad accedere più spesso alle piattaforme che erogano servizi ludici online.

Ormai ci siamo lasciati alle spalle la diffidenza che appena un decennio fa guidava i passi degli internauti, che per la prima volta si avvicinavano a questo mercato, timorosi di rilasciare i loro dati e investire soldi in attività in rete. È vero che in termini di affidabilità e sicurezza oggi gli utenti hanno maggiori garanzie e l’opportunità di approfondire in qualsivoglia momento tutte le proposte dei vari portali.

Innanzitutto i grandi nomi del settore sono riconoscibili e a loro sono dedicate lunghe recensioni ricche di dettagli su bonus, promozioni e offerte. Anche chi per la prima volta decide di esplorare snai casino può raccogliere info utili sulla registrazione, le applicazioni e i vantaggi legati alle varie tipologie di promozioni, così come su funzionalità e premi disponibili.

A completare l’offerta dei portali autorizzati dallo Stato ci sono i metodi di pagamento attendibili e un team di assistenti, virtuali e non, pronti a supportarci in caso di dubbi o problemi tecnici. Con le app poi diventa tutto ancora più fruibile anche da smartphone.

Il trend positivo del settore è certamente frutto di una sana competizione che porta anche gli sviluppatori dei giochi acercare di sorprendere sempre di più i loro utenti con novità interessanti. Il tutto si svolge stando al passo con l’implementazione di nuove tecnologie, che vengonosperimentate per facilitare l’interazione del giocatore con il gioco, ma anche per rendere più emozionante l’esperienza di gioco.

Se questa ultima parte dell’anno sarà ancora positiva è da valutare, ma intanto possiamo asserire con certezza che la voglia di divertimento in rete anche in piena estate non è andata di certo in vacanza.