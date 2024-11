Plauso Paoletti a riconoscimento eccellenza da parte Cciaa Pn-Ud

FVG – Soddisfazione viene espressa dal presidente della Camera di commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti, per la targa dell’Eccellenza stabilita dalla Giunta della Camera di commercio Pordenone-Udine al Network fra le Camere di commercio della Nuova Alpe Adria e assegnata nel corso delle Premiazioni dell’Economia e dello Sviluppo 2024.

Inizialmente chiamato Network delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Economia dell’Euroregione, nasce in supporto alla creazione dell’Euroregione del Nord Est d’Europa.

“Proprio in affiancamento all’azione condotta sull’Euroregione dall’allora presidente della Regione Fvg, Riccardo Illy concordammo – ricorda Antonio Paoletti – la necessità di dar vita a una realtà di carattere economico coinvolgendo le istituzioni camerali dell’area. Durante la prima riunione dei presidenti delle Camere dell’Euroregione, tenutasi a Trieste il 25 gennaio 2007, venne firmata una Dichiarazione di intenti con cui le Camere si impegnarono a collaborare in attività congiunte”.

Le Camere che originariamente hanno composto il Network erano la Camera di commercio di Trieste, la Camera per l’Economia della Carinzia, l’Unioncamere Veneto, le Camere per l’Economia di Fiume e di Pola, la Camera per l’Artigianato della Slovenia, la Camera per l’Economia di Capodistria (in rappresentanza della Camera dell’economia per la Slovenia). La Camera di commercio di Trieste ha tenuto il Segretariato dall’inizio al 2016, anno in cui è subentrata la Camera per l’Economia della Carinzia.

I partner attuali sono: per l’Italia la Cciaa di Trieste (ora Venezia Giulia) e Unioncamere Veneto (fondatori), Cciaa Pordenone Udine (ex Cciaa di Udine entrata nel 2009), Camera di commercio di Bolzano (entrata nel 2021); per l’Austria la Camera per l’Economia della Carinzia (fondatore) e la Camera per l’Economia della Stiria (entrata nel 2015); per la Slovenia la Camera per l’Artigianato (fondatore) e la Camera per l’Economia; per la Croazia la Camera per l’Economia della Contea di Pola (fondatore), la Camera per l’Economia della Contea di Fiume (uscita nel 2022) e la Camera per l’Artigianato della Croazia (entrata nel 2024).