Sali ABordo!

Fino a pochi anni fa, possedere un’auto era quasi uno status symbol, un traguardo da raggiungere che rappresentava una tappa quasi obbligata, nella vita di ogni individuo. Adesso, anche questa convenzione è stata completamente accantonata, per fare spazio ad una nuova consapevolezza, secondo la quale il possesso di un veicolo comporta più preoccupazioni e grattacapi, che altro.

Ma questo non vuol dire che le persone abbiano rinunciato ad avere una vettura.

E’ solo che, ormai, l’acquisto non è più l’unica opzione, quando si parla di mobilità.

Perché di fronte alla possibilità di poter guidare l’auto che si desidera, senza spendere una fortuna, e senza tutti gli oneri di carattere pratico che questo comporta, molti scelgono di rinunciare al possesso, e preferiscono orientarsi verso una formula che permette di godersi davvero il piacere di guidare, senza alcun tipo di preoccupazione. Il riferimento, naturalmente, è al noleggio, una soluzione assolutamente innovativa, che ha davvero rivoluzionato il settore dell’automotive, e ha permesso alle persone di riconsiderare il possesso come una delle tante possibilità, ma non l’unica a disposizione.

E infatti, gli ultimi dati relativi ai nuovi contratti di noleggio, stipulati durante l’anno in corso, hanno rilevato una crescita davvero molto importante, per quanto riguarda imprese e partite iva. Ma l’elemento più sorprendente, riguarda i privati.

Perché non è solo la possibilità di scaricare gli oneri fiscali a rendere il noleggio così allettante. Chi sceglie il renting, infatti, può arrivare ad ottenere un risparmio fino al 15%, oltre a tutta una serie di servizi, inclusi all’interno della rata mensile, che comprendono anche la manutenzione e l’assistenza stradale.

Questo, naturalmente, a condizione di rivolgersi ad un vettore in grado di proporre soluzioni davvero complete e convenienti.

E per avere il meglio, non c’è nessuno come ABordo, il servizio di noleggio lungo termine Sella, che mette a disposizione dei propri clienti, sia aziende che privati, i migliori modelli di vetture e veicoli commerciali, con una gamma di automezzi davvero ampia e variegata, che va dalle piccole utilitarie ai suv, fino ai furgoni più versatili e affidabili, in grado di portare a termine ogni genere di trasporto.

Grazie ad una consulenza globale e personalizzata, con il cliente che viene sempre messo al primo posto, Sella Leasing è una realtà che, per quanto riguarda il noleggio, rappresenta davvero un punto di riferimento. Merito anche di una lunga e comprovata esperienza nel settore del leasing, e di una mission che punta, tra le altre cose, alla promozione di una mobilità più sostenibile e green.

Perché tutti possono proporre un servizio di noleggio, ma solo chi ha davvero a cuore gli interessi del cliente, e sa comprenderne le esigenze, può dare quel “qualcosa” in più, in grado di fare la differenza.

Quindi, cosa aspetti? Sali ABordo!