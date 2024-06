Una Luna Piena illumina la splendida notte udinese dei Negramaro

UDINE – Stasera a Udine c’era la Luna Piena. Al Bluenergy Stadium di Udine alle 21 i Negramaro hanno aperto le danze con il loro singolo Luna Piena.

Dopo il trionfo di Napoli la Band salentina arriva nel nord est per far emozionare il pubblico con le canzoni che hanno segnato più di vent’anni di musica.

Tra inediti e brani storici, da “Mentre tutto scorre” a “Via le mani dagli occhi”, passando per “Estate” viene spontaneo chiedersi se sul palco salirà qualche ospite per un duetto da brivido, come durante la serata partenopea.



Quel che è certo è che già dalle prime note lo stadio intero è stato pronto a cantare con Giuliano Sangiorgi e a sognare ad occhi aperti.

Foto e testo di Claudia Delli Zotti