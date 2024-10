Accensione riscaldamento anticipata all’8 ottobre

PORDENONE – ​«Viste le temperature particolarmente rigide e anomale per questo periodo, abbiamo deciso di non attendere la data ufficiale del 15 ottobre per dare il via all’accensione del riscaldamento, ma di anticiparla di una settimana. Una scelta fatta pensando soprattutto alle scuole, agli asili, alle persone più anziane e alle famiglie».

​A dichiararlo è il vicesindaco reggente Alberto Parigi, che ha firmato l’ordinanza n. 23 del 2024 che consente l’accensione degli impianti di riscaldamento dall’8 al 14 ottobre 2024 compresi.

A causa dell’abbassamento delle temperature minime previste per tutta la settimana, gli impianti degli edifici potranno essere accesi per un massimo di 7 ore giornaliere in due sezioni, tra le ore 5:00 e le ore 23:00.

​

Ricordiamo che il comune di Pordenone è inserito nella zona climatica “E” in cui l’accensione è consentita dal 15 ottobre al 15 aprile.

​