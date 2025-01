Avvio in gennaio del progetto Nonni Ridenti

PORDENONE – Prenderà il via entro il mese di gennaio il servizio odontoiatrico gratuito di base destinato agli ospiti delle strutture per anziani di Pordenone, e a quelle con esse convenzionate, come da firma del protocollo siglato in Municipio da Comune di Pordenone, ordine provinciale Medici chirurghi e odontoiatri, albo Odontoiatri, Asp Umberto I, AsFo, Associazioni odontoiatriche Aio e Andi e Associazione Tempo Scambio.

Il progetto, noto come “Nonni Ridenti”, era nato nel 2009 su iniziativa del dott. Franco Zilli e dell’infermiera Virginia Sist con la volontà di mettere gratuitamente a disposizione delle persone più fragili la propria esperienza e professionalità, maturate in tanti anni, e che ha portato all’organizzazione di un ambulatorio operativo nei locali di Casa Serena fino all’interruzione dovuta al Covid.

Grazie alla firma del nuovo protocollo, quest’iniziativa riparte con rinnovato entusiasmo, confermando il dott. Zilli come coordinatore del progetto e Virginia Sist come coordinatrice dell’assistenza.

I due potranno contare sulla fornitura del materiale odontoiatrico e odontotecnico da parte di ASFO, sulle donazioni di diverse associazioni tra cui il Rotary di Pordenone, e sugli odontoiatri e odontotecnici che presteranno gratuitamente la loro opera per il progetto rappresentando il motore di questa importante iniziativa che non prevede alcun tipo di compenso economico per le prestazioni effettuate, come sottolineato da Alessandro Serena, presidente dell’Albo Odontoiatri.

Inoltre l’Asp Umberto I metterà a disposizione i suoi locali occupandosi anche della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature. Queste ultime, che si arricchiranno proprio a inizio anno di nuove donazioni, tra cui una seconda poltrona dentistica, fanno capo all’Associazione Tempo Scambio. In regia, con il ruolo di promozione e coordinamento, l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pordenone.

​«L’esperienza del servizio, volto a favorire l’accesso alle prestazioni odontoiatriche di base da parte degli ospiti delle strutture protette esenti dal pagamento del ticket, con l’obiettivo di evitare faticosi e disagevoli trasferimenti e lunghe attese presso strutture sanitarie e ambulatori esterni, è stata estremamente positiva – commenta l’assessore alle Politiche Sociali Guglielmina Cucci.

Ora, con il suo rinnovo e riavvio, viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari, che va a estendersi anche agli ospiti delle strutture convenzionate con l’Asp Umberto I. Grazie a questo nuovo protocollo, andiamo a rafforzare e migliorare il servizio e l’accoglienza, confermando l’attenzione data agli anziani fragili e non autosufficienti, ribadendo la centralità della persona, con riguardo per la sua umanità, i suoi bisogni e le sue fragilità.

Valorizzare il sorriso dei nostri anziani significa migliorare la loro salute e il benessere psicofisico, dando il giusto rilievo anche alla loro componente relazionale. Tutto questo è possibile grazie alla sinergia e al lavoro di rete tra istituzioni e associazioni, confermando il valore e l’apporto del volontariato e del Terzo Settore nel migliorare la qualità di vita della cittadinanza».

Nell’ambulatorio di Casa Serena verranno eseguite diverse prestazioni, tra cui la prima visita, visite di controllo, ablazione del tartaro, igiene del cavo orale e delle protesi, estrazioni dentarie semplici, rimozione delle suture, cure conservative provvisorie, piccole modifiche alle protesi mobili, otturazioni semplici, prelievi bioptici. Inoltre verranno fornite al personale, agli ospiti e ai loro familiari le informazioni necessarie per una corretta educazione sanitaria dentale e sulle varie metodiche di igiene.