Bimbi in bici: l’8 maggio l’edizione 2022

PORDENONE – Partirà alle 9 di mattina di domenica 8 maggio da Piazza XX Settembre l’edizione 2022 di Bimbimbici l’evento promozionale per l’uso della bicicletta, rivolto in particolare ai minori, che dovranno essere accompagnati da un adulto.

Si tratta di un appuntamento in continuità con le lezioni di mobilità in bicicletta nell’ambito del Laboratorio sul Ciclobus realizzato al velodromo Bottecchia lo scorso 26 marzo 2022 in collaborazione con il Comando della Polizia Locale.

Dunque ritrovo verso le ore 8 in piazza e poi partenza; dopo aver percorso una decina di chilometri l’ arrivo previsto attorno alle 11 al velodromo Bottecchia di via Stadio. Qui la Polizia locale allestirà un percorso per l’educazione alla mobilità ed alla sicurezza stradale, dedicato a tutti i partecipanti, ma si potrà anche provare una bici cargo o un tandem, per approcciarsi a un modo diverso di pedalare e a un mezzo non comune.

Nel corso della mattinata ci saranno tante sorprese per i bambini, la FIAB offrirà la merenda e verranno premiati gli istituti comprensivi che avranno il maggior numero di partecipanti. La manifestazione è gratuita, ed in chiusura è prevista anche la pastasciutta preparata in loco dagli Amici della Pista per cui sarà richiesto un contributo di 5 euro.

“Come in precedenti eventi dedicati alla mobilità sostenibile – commenta l’assessore all’urbanistica Cristina Amirante, – con entusiasmo personale partecipo a queste manifestazioni e non solamente per il mio ruolo nell’ambito della pianificazione urbanistica finalizzata a creare condizioni per avere servizi efficienti per tutelare e garantire la sicurezza alla cosiddetta utenza debole delle strade.

Infatti nel corso dei mandati amministrativi, precedente ed attuale, abbiamo incrementato la rete e le connessioni delle piste ciclabili in città e in collegamento con i territori limitrofi anche grazie al prezioso contributo delle associazioni cittadine come Fiab, Piccoli passi e Amici della pista”.

Infatti la manifestazione è sostenuta da questi sodalizi e dal Comune di Pordenone e l’organizzazione consiglia di iscriversi prima di domenica 8, passando nella sede della Fiab venerdì dalle 17:30 alle 19, così da evitare code e assembramenti in piazza la domenica mattina.

Altre manifestazioni, sempre con la copertura assicurativa e tecnica fornita da FIAB Pordenone Aruotalibera, si svolgeranno nel territorio pordenonese: Bimbinbici sabato 7 maggio a Travesio, domenica 8 maggio a Maniago, con ritrovo alle 9:30 in Piazza Italia e domenica 15 maggio a Porcia, con programma in via di definizione. Per informazioni è possibile contattare lo staff di Aruotalibera al numero 333 6794336.

“Questo format dedicato a bambini e famiglie, – spiega la presidente Luana Casonatto della FIAB Aruotalibera – da oltre 20 anni interessa circa 200 città italiane nella seconda domenica di maggio ed è una gioia vedere il serpentone colorato di due ruote muoversi per la città ordinatamente. Un manifesto che diventa il motore dell’andar lenti, pedalando in città e fuori, nel tempo libero e nei trasferimenti per andare a scuola, al lavoro e per le commissioni quotidiane.”