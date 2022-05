Calcio a 5: il Pordenone Amatori C5 è Campione CSI

PORDENONE – Il Pordenone Amatori C5 targato Pizzeria da Nicola/Pizzeria Amalfi è Campione CSI! Il largo successo casalingo per 6 a 0 sull’Osteria Pontello di Pasiano di Pordenone regala il primato assoluto e definitivo per la formazione di mister Bortolan che vince così la serie A del campionato CSI per la prima volta nella sua lunga storia che da sempre la vede protagonista nei tornei amatoriali del Friuli Venezia Giulia e nazionali. Il titolo viene certificato solo all’ultima giornata complice il passo falso del Colo Colo di Orsago che condivideva il primato con i ramarri e che cade 4 a 7 in casa contro l’Icem C5 che invece rafforza il gradino piu’ basso del podio generando dopo 22 giornate di torneo la seguente classifica finale: Pordenone Amatori C5 51 punti, Colo Colo 48, Icem C5 47. Tornando al match, al Mattiussi onore agli ospiti pasianesi che sono incappati nella passerella finale dei futuri campioni e con a disposizione due risultati su tre e con la truppa al completo e ben determinata al successo finale, sotto le bordate di Kokici, Piccin (2), Barriviera, Poles e Zennaro. “Non era facile ripartire dopo la pausa legata al covid – ha dichiarato Bortolan – Dopo un avvio di campionato incerto ci siamo rialzati e grazie alle 11 vittorie consecutive del girone di ritorno siamo riusciti a portare a casa il titolo. Ringrazio tutti i ragazzi, la vittoria è merito loro. Adesso – continua – vogliamo testarci negli spareggi interregionali”.

LA ROSA – Portieri: Alarico Michele, Manchi Mauro, Scarpa Nicola. Giocatori di movimento: Barriviera Alex, Dal Mas Cristian, D’Andrea Edoardo Filippo, Camerin Davide, Ferraro Daniele, Frassanito Francesco, Kokici Bledar, Piccin Alessandro, Piccin Riccardo, Poles Alessandro, Toffoli Davide, Zanette Michele, Zennaro Marco, Zilli Roberto (cap.). Allenatore: Bortolan Mirco. Dirigente accompagnatore: Barriviera Nicola. Mascotte: Piccin Seba, Kokici Arlind e Ryan. Direttore Sportivo: Di Rosa Paolo. Presidente: Palomba Giuseppe. Presidente Onorario: Bottone Nicola. Sponsor: Pizzeria da Nicola, Pizzeria Amalfi, Hostaria al Parco.

G.P.

