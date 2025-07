Archiviato con successo il 12^ Memorial per Elena

PORDENONE – “E anche il 12° Memorial per Elena è andato in archivio, e come sempre è andato tutto bene, moltissima gente, bellissime partite, e tanto divertimento per una vera Festa, come sarebbe piaciuto ad Elena”.

E’quanto scrive Roberto Scannapieco, padre di Elena, sul suo profilo facebook, dopo l’ottima riuscita del torneo dedicato alla memoria di sua figlia Elena.

“Volevo quindi ringraziare tutti i partecipanti, ma particolarmente il mio Gruppo Eagles Team Elena che come ogni anno mi ha dato una grandissima mano.Grazie allo staff dell’organizzazione sempre super, “guidato” da Patty senza la quale poco avrei potuto fare.

Una menzione in più per la cara amica di Elena, la mitica Andrea che so quante energie e fatica mette per riuscire a esprimere senza piangere, i suoi sentimenti.

Per finire desidero evidenziare ancora una volta di più la collaborazione del A.S.D. TORRE nelle persone del Presidente, di Claudio, ma soprattutto della fantastica Gianna. Grazie ancora a tutti, da parte mia e di ELENA ❤️🦋❤️”.