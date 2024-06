Calcio a 5: il Punta Gabbiani Pordenone Amatori C5 conquista Coppa Italia Aics

GATTEO A MARE – Continua a mietere titoli il Pordenone Amatori C5. Dopo aver suggellato la stagione con le vittorie del campionato Csi (per il quarto anno consecutivo) e del campionato Aics, i portacolori cittadini si sono aggiudicati anche la Coppa Italia Aics bissando così il successo dell’anno scorso ottenuto a Cervia. I terribili “giovani” ragazzi di mister Alessandro Piccin e dell’eterno capitano Roberto Zilli continuano senza freni la loro ascesa di successi. Con la Coppa Italia Aics 2023-24 ottenuta allo stadio “Dei pini” di Cervia Centro Sportivo di Gatteo a Mare, i neroverdi raggiungono quota 31 vittorie ottenute sul campo a livello regionale e nazionale. Se si considerano anche i 21 titoli ottenuti nella sezione femminile, la società conta attualmente un palmares di 52 trofei e una storia unica iniziata nel lontano 2005 e che la vede sempre protagonista nei tornei amatoriali del Friuli Venezia Giulia e del territorio nazionale. Tornando alle finali nazionali della federazione il Pordenone Amatori C5 targato “Punta Gabbiani” non ha preso sottogamba la manifestazione. Per onorare l’impegno, il club ha voluto unire le forze con i cugini del Naonis Futsal, team di serie B di calcio a 5 coinvolgendo il suo coach Giuseppe Criscuolo nell’avventura romagnola. Non solo, il team ha preso l’appellativo Punta Gabbiani, nome del ristorante gestito dal tecnico di origini napoletane e per alzare il tasso qualitativo del rooster si è rinforzato con i prestiti di Sebastiano Piccin e Luciano Pizzella.

Un ottimo test-match in vista e in preparazione delle finali nazionali del CSI che quest’anno si svolgeranno a Venezia dal 10 al 14 luglio e dove il Pordenone Amatori Calcio a 5 rappresenterà ancora una volta il Friuli Venezia Giulia. Un percorso netto quello di Gatteo a Mare, certificato dalla vittoria in finale (4-1) contro i siciliani del Billona Comiso C5 ottenuta grazie alle reti di De Luca (doppietta), Pizzella e Vettorel. In precedenza i pordenonesi si erano imbattuti contro i marchigiani dello Stella del Mar di Ascoli Piceno (3-2 con doppietta di Vettorel e gol di Ferraro), nell’unica sconfitta (6-5) con l’Nd trasporti di La Spezia (3 volte De Luca, Vettorel e Ferraro), nella netta vittoria 6-1 con il Pentiti Varese (triplo Pizzella, doppio Piccin e Zanette), fino alla semifinale contro il BirraReal Pisa che ha visto il Pordenone dilagare 14-1 con Vettorel (5), Pizzella (3), Zanette (3), Piccin (2) e De Luca. Ancora un successo importante per il prestigio di questa società che annovera adesso in bacheca ben 52 titoli complessivi.

LA ROSA – Portieri: Michele Alarico e Andrea Ferrin. Giocatori di movimento: Edoardo Filippo D’Andrea, Davide Camerin, Daniele Ferraro, Bledar Kokici, Riccardo Piccin, Alessandro Poles, Michele Zanette, Roberto Zilli (cap.), Sebastiano Piccin, Ivan Poles, Mirko De Martin, Alberto De Luca, Giuseppe Pontillo, Massimiliano De Luca, Rudy Zanette, Alessandro Del Ben, Andrea Vettorel, Luciano Pizzella e Mirko Bortolan. Allenatore: Alessandro Piccin. Mascotte: Ryan Kokici. Vice presidente e DS: Paolo Di Rosa. Presidente: Giuseppe Palomba.