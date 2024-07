Casa di Riposo a Villanova: una promessa che presto sarà realtà

PORDENONE – In seguito all’ultimo assestamento di bilancio 2024-2026, la Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato un ulteriore finanziamento a favore della realizzazione Casa di Riposo che sorgerà in via Deledda a Pordenone, nel quartiere di Villanova, per rispondere ad una richiesta sempre crescente di luoghi preposti all’assistenza e alla cura degli anziani, in una società ormai fortemente caratterizzata dall’invecchiamento progressivo della popolazione.

«Il quadro economico di questa struttura – spiega il sindaco Alberto Parigi – è di 21 milioni di euro e il progetto esecutivo sarà ultimato tra un paio di mesi. L’edificio si svilupperà su un’area di 7.500 mq, avrà 120 posti, 4 reparti speciali per persone non autosufficienti, 30 stanze speciali per persone affette da Alzheimer, camere singole e doppie, tutte dotate di servizi, ambulatori e varie attività, tra cui un bar, un piccolo ristorante, il parrucchiere, una chiesa ed una sala conferenze».

Questi servizi saranno “aperti” e frequentabili anche da chi vive nel quartiere, per creare in tal modo un importante legame tra gli ospiti della Casa di Riposo e il contesto sociale esterno. Il tutto sarà immerso in un’ampia area verde con parcheggi.

«La struttura – continua Parigi – sarà estremamente moderna e confortevole e, con essa, il Comune intende ricambiare tutto l’impegno profuso a favore di questo territorio da coloro che furono i protagonisti della nostra comunità, garantendo loro un futuro dignitoso».

«Grazie ad un lavoro costante e continuo di interlocuzione tra il Comune di Pordenone e la Regione FVG – afferma con orgoglio l’assessore alle Politiche di attuazione al PNRR, Alessandro Ciriani – assieme al sindaco Alberto Parigi e all’assessore alla Sicurezza Elena Ceolin siamo riusciti a garantirci 21 milioni di euro per un progetto che rappresenta una priorità sociale per il nostro Comune. Ora, grazie a questa importante somma stanziata dalla Regione, per cui ringrazio il presidente Massimiliano Fedriga, l’assessore Barbara Zilli e il consigliere Alessandro Basso, potremo diluire le liste di attesa in città, venendo incontro ai bisogni dei nostri anziani e delle loro famiglie».

I lavori inizieranno a primavera 2025 per concludersi in un paio d’anni.