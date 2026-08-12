Centro Meduna, presidio contro il caldo e la solitudine: una rete di aiuto per le persone fragili

PORDENONE – Con il prolungarsi delle ondate di caldo, il Comune rafforza l’attenzione verso le persone più fragili, in particolare gli anziani, mettendo in campo una rete di spazi, servizi e associazioni per contrastare non solo i rischi legati alle alte temperature, ma anche solitudine e isolamento.

Al centro delle iniziative c’è il Centro Meduna, che fino alla fine di agosto rappresenta un presidio quotidiano a disposizione della cittadinanza, con attività leggere, occasioni di socializzazione e incontri organizzati insieme alle associazioni del territorio.

«Stante le attuali condizioni meteo, abbiamo voluto ampliare le opportunità sul territorio – spiega l’assessora alle Politiche sociali Guglielmina Cucci – per venire incontro ai bisogni della popolazione in un periodo come quello estivo, quando le problematiche di carattere sanitario si accompagnano o vengono acuite dalla solitudine e dall’isolamento».

L’obiettivo dell’Amministrazione è mettere a disposizione spazi sicuri, freschi e accessibili, con proposte diverse in grado di rispondere alle esigenze sia di piccoli gruppi sia di singole persone. Se a Villa Baschiera proseguono ancora per questa settimana i “Pomeriggi in Villa”, dedicati ad attività laboratoriali e creative, il Centro Meduna si propone dunque come il principale punto di riferimento giornaliero per il resto del mese.

Accanto al Centro Meduna, è prevista anche un’apertura straordinaria del Centro per le famiglie durante la settimana di Ferragosto. In caso di necessità, inoltre, è possibile trovare accoglienza negli orari di apertura della Biblioteca civica, mentre grazie alla collaborazione con Fipe è stata coinvolta anche la rete dei pubblici esercizi.

Una rete ampia e articolata, costruita insieme al mondo dell’associazionismo. Sono infatti circa 70 le associazioni coinvolte nelle iniziative, in quella che l’assessora definisce una vera esperienza di «welfare generativo», basata sulla partecipazione spontanea e sulla possibilità per ciascuno di scegliere le attività più vicine ai propri interessi e alle proprie necessità.

Un modello da rendere strutturale

Quella avviata durante l’estate non vuole però essere soltanto una risposta all’emergenza. Al termine della stagione, le iniziative saranno valutate attraverso un questionario già in distribuzione, destinato a raccogliere non soltanto il gradimento dei partecipanti, ma anche suggerimenti, aspettative e indicazioni per migliorare i servizi.

«Il nostro sguardo è già rivolto al futuro – sottolinea Cucci – perché il cambiamento climatico è una realtà sempre più rilevante e dobbiamo pensare in prospettiva, creando un piano di azioni sempre più articolato e organico, partendo da un approccio partecipativo».

L’intenzione è quindi consolidare le esperienze sperimentate quest’estate e trasformarle progressivamente in un sistema stabile, ampliando la rete delle associazioni, del Terzo settore e degli spazi disponibili. In questo progetto, un ruolo particolare viene attribuito anche al Centro per le famiglie, considerato una risorsa trasversale e un possibile punto di riferimento per diverse fasce d’età, anche nell’ottica di favorire il dialogo intergenerazionale.

Parallelamente, è stato intensificato il monitoraggio delle persone più vulnerabili attraverso le assistenti sociali, il personale Oss e la rete territoriale delle associazioni.

Aiuto a domicilio durante l’emergenza caldo

Per tutta la durata dell’emergenza è inoltre possibile richiedere supporto per la consegna a domicilio di spesa, farmaci e generi alimentari. Sono disponibili la Croce Rossa di Pordenone al 335 1919347, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 16; l’Associazione Aifa al 327 7823159, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18; Auser Fabiano Grizzo al 380 4744483, il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12; e l’Associazione San Valentino ai numeri 347 1997056 e 349 6300486, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Proprio l’Associazione San Valentino ha già effettuato la consegna a domicilio di 3.000 litri d’acqua alle persone che ne avevano bisogno.

Per le emergenze sanitarie è necessario rivolgersi al proprio medico curante, contattare la continuità assistenziale al 116117 oppure, in caso di emergenza, il 112. I Servizi sociali sono raggiungibili allo 0434 392711, dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17 e il venerdì dalle 8 alle 14. La Polizia Locale risponde invece allo 0434 392811, tutti i giorni dalle 8 alle 24 e nei festivi dalle 8 alle 20.

Il Centro Meduna diventa così uno dei punti centrali di una strategia che guarda oltre la gestione dell’emergenza: un luogo di incontro e socialità, ma anche il simbolo di una rete territoriale che punta a fare della collaborazione tra Comune, associazioni e cittadini uno strumento permanente di protezione delle persone più vulnerabili.