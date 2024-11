Cimpello-Sequals-Gemona, Capozzella (M5S) “potenziare traffico merci su treno”

PORDENONE – “Per la Cimpello-Sequals-Gemona la Regione percorra soluzioni complementari e alternative a percorsi stradali intraprendendo un percorso nuovo di programmazione a lunga scadenza per una vera risposta al trasporto di merci progettando una soluzione ecologica e a basso consumo di suolo favorendo lo spostamento di camion porta container su ferrovia. Nazioni vicine come l’Austria a lo Slovenia vanno in questa direzione con ottimi risultati.

Una delle ipotesi in campo che andrebbe studiata e valutata e poi messa a cantiere è, ad esempio, un potenziamento della linea ferroviaria Sacile-Gemona per consentire il traffico di treni merci da e per Austria e cuore dell’Europa dell’est verso l’Italia e il Mediterraneo. È questa una possibile l’alternativa alla Cimpello-Sequals-Gemona per il grande traffico pesante da e per l’estero”. Così Mauro Capozzella coordinatore provinciale pordenonese del M5S.

“La Regione abbia il coraggio di pensare in grande per ambiente e territorio con atti concreti e non solo a parole – continua Capozzella -: ciò porterebbe meno consumo di suolo, meno inquinamento e possibilità di inserirsi in un circuito interregionale nord-sud unico nel suo genere, anche alternativo a Brennero e Tarvisio. Una soluzione camion-treno va poi pensata anche alla luce di futuri potenziamenti delle linee ferroviarie per treni merci in progetto nella vicina Austria che vedono privilegiare il collegamento via Lienz per il Brennero”.