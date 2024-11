“Confcommercio c’è… e ci mette il cuore” Progetto solidale a donne vittime violenza

PORDENONE – Un’iniziativa importante sostenuta da alcune realtà imprenditoriali più attive del nostro territorio, impegnate a supportare la comunità locale e rivolte a promuovere i valori di inclusione e solidarietà alle donne vittime di violenza.

Questo il progetto “Confcommercio c’è….. e ci mette il cuore” presentato all’Ascom di Pordenone nel corso di una conferenza stampa promossa da Terziario Donna con a capo la presidente Silvia Radetti e dal Gruppo Panificarori guidato da Marino Nardo.

I due gruppi operano nel sistema di Confcommercio con il responsabile provinciale Fabio Pillon, vero punto di riferimento per le piccole e medie imprese del terziario della nostra economia.

In particolare il progetto, patrocinato dal Comune di Pordenone – assessorato Pari opportunità – in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre), si sviluppa attraverso la realizzazione di un biscotto artigianale a forma di cuore, distribuito in modo capillare nei panifici del territorio con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla piaga della violenza di genere. La raccolta fondi sarà destinata a supportare l’attività delle associazioni Voce Donna e Istrice in modo da permettere che le vittime di violenza abbiano accesso ai servizi di cui hanno bisogno per ricostruire una vita libera dalla paura.

Per la presidente Radetti l’obiettivo del progetto è quello di «abbattere le barriere di genere offrendo alle donne imprenditrici opportunità di crescita, networking e supporto, affinché possano trovare spazio e riconoscimento nel nostro tessuto commerciale»; mentre per il capogruppo dei panificatori Nardo è importante «sostenere e valorizzare la tradizione della panificazione artigianale locale, garantendo alle attività consulenza e formazione per difendere la qualità e l’eccellenza del settore».

Presenti all’incontro l’assessore alle pari opportunità Guglielmina Cucci che ha sottolineato come la rete rappresenti «lo strumento fondamentale per lo sviluppo e la conoscenza del progetto, mentre il biscotto rappresenta l’impegno e la volontà della categoria»; la presidente di Voce Donna Silvia Brunetta che ha raccolto e fatto un’analisi sulla piaga della violenza di genere; la psicologa del Cuav Istrice (centro uomini autori di violenza) Ilaria Roveda e la rappresentante della commissione Pari opportunità del comune di Pordenone Rossanna Mazzotti.

Nella foto, il gruppo che ha sviluppato il progetto.