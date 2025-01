Digital Education Festival: crescita, progresso e cultura per tutti i cittadini

PORDENONE – Dal 30 gennaio al 1° febbraio 2025 si terrà a Pordenone la seconda edizione del Digital Education Festival, evento gratuito organizzato dal Rotary Club Pordenone Alto Livenza col patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione di numerose realtà e imprese del territorio.

​

A presentare in Comune questo importante evento, il vicesindaco reggente Alberto Parigi, il presidente del Rotary Club Pordenone Alto Livenza Nino Aprilis assieme all’ing. Luigi Campello, il responsabile area Nord Est della BCC Pordenonese e Monsile Stefano Sandre e Mara Prizzon dello Studio associato Eupolis.

​

Spiega il presidente Aprilis: «Questo servizio di formazione, che rappresenta la prosecuzione del ben noto progetto “Scuola e genitori connessi”, nato in città nel 2017 ed affermatosi in tutta Italia per il grande successo riscosso, intende promuovere tra genitori, insegnanti, ragazzi delle scuole e tra tutti i cittadini interessati, una consapevolezza digitale inclusiva e pronta per affrontare le sfide del terzo millennio.

Infatti, rispetto alla formula passata, in cui il progetto era indirizzato prevalentemente a famiglie e insegnanti, tale Festival è aperto a tutti i cittadini, in un’ottica di inclusione intergenerazionale della cultura e della cittadinanza digitale, per alzare competenza e professionalità e fare di Pordenone il centro di un dibattito scientifico e sociologico nazionale, grazie alla presenza di accademici ed esperti di chiara fama che arricchiscono ulteriormente l’offerta formativa».

​

Ma c’è di più. Questo format promosso dal Rotary punta anche a creare un network tra le principali istituzioni locali nella trasformazione e nella cultura digitale, per una crescita della comunità verso le sfide del terzo millennio.

Per fare ciò, la rete di istituzioni e imprese locali è importante e significativa per una missione condivisa di sviluppo del territorio. Le partnership della passata edizione (Amministrazione comunale, scuole del territorio, Confindustria Alto Adriatico, BCC Pordenonese e Monsile, Eupolis, Consorzio Universitario di Pordenone, Polo Tecnologico Alto Adriatico, CGN) sono confermate anche quest’anno con le nuove adesioni di ITS Alto Adriatico, Palazzo del Fumetto, Ordine degli Ingegneri di Pordenone e La Reale Mutua Assicurazioni, che rendono il network promotore sempre più importante e rappresentativo del territorio.

​

In questa tre giorni di full immersion nel mondo digitale, che lo scorso anno ha contato oltre mille partecipanti, il pubblico sarà guidato da un team di specialisti di caratura internazionale che, in un ampio palinsesto di incontri, stimoleranno tutti ad un approccio e a un uso consapevole delle nuove tecnologie e dei nuovi media.

Numerosi saranno i docenti provenienti dalle università di Viterbo, Modena e Reggio Emilia, Udine, Bologna, Milano Cattolica e Bicocca, oltre agli esperti che fanno capo al settore bancario e assicurativo, al mondo di grafica e comunicazione, alle scuole d’alta formazione ITS, al Consorzio universitario di Pordenone e a varie imprese italiane.

​

Afferma il vicesindaco Alberto Parigi: «Fino a pochi anni fa nessuno avrebbe pensato di poter trattare diffusamente argomenti come l’Intelligenza Artificiale in contesti pratici quotidiani.

Oggi assistiamo ad una fame di conoscenza in fatto di nuove tecnologie digitali e il Comune di Pordenone, anche grazie agli sportelli di facilitazione digitale che abbiamo messo a disposizione dei cittadini, aiuta questi ultimi nell’utilizzo di strumenti come Spid, CieID, PagoPA e per tanti servizi online.

Pordenone si dimostra ancora una volta all’avanguardia perché legge i tempi, si prepara e propone a tutti una preparazione culturale, pratica e sociale attraverso persone estremamente competenti che formano non solo i ragazzi ma anche gli adulti».

​

Anche per questa edizione la direzione scientifica sarà affidata al prof. Stefano Moriggi dell’Università di Modena e Reggio Emilia che da 8 anni cura l’iniziativa Scuola e Genitori Connessi – Rotary per la Cittadinanza Digitale, tema centrale per comprendere il presente e il futuro della società.

​

Il Festival è stato organizzato in percorsi differenziati per studenti e insegnanti (con attività didattiche specifiche) e per tutta la cittadinanza, con eventi culturali su temi digitali.

Nelle giornate di giovedì 30 e venerdì 31 gennaio i ragazzi delle scuole saranno coinvolti in 18 laboratori a tema scientifico, artistico e archeologico condotti da Eupolis attraverso l’utilizzo di strumenti digitali. Per i più giovani, si svolgeranno anche numerosi laboratori relazionali con i robot, incontri sul binomio oggi indispensabile nelle aziende tra arte digitale e creatività umana, sulla cybersecurity, sull’utilizzo sicuro dei dati e sulla facilitazione grafica.

​

Altri incontri interessanti, dedicati alle scuole ma aperti anche alla cittadinanza, si concentreranno su AI e creatività, sugli strumenti per smascherare le informazioni manipolate digitalmente, sulle pratiche di mediattivismo per contrastare l’hate speech online. Vari appuntamenti per docenti e cittadini riguarderanno i discorsi dei bambini sulle tecnologie, la neurodidattica con il prof. Cesare Rivoltella, il potere dei Podcast per raccontare, avvicinare e connettere, e l’essere adolescenti in un’epoca di fragilità adulta.

E infine, consigli su rischi e finte promesse per chi crede di investire ed arricchirsi in 7 giorni, sulla medicina digitale tra presente e futuro, sull’AI nell’industria del territorio, sulla didattica digitale che risponde al mondo del lavoro, su concetti e applicazioni dell’AI e sull’impatto della chat GPT analizzato dagli studenti.

​Gli incontri saranno aperti a tutti i cittadini, sono gratuiti e si terranno a Pordenone presso l’ex convento di San Francesco, a Palazzo Klefisch in via della Motta, al Palazzo del Fumetto in viale Dante, alla Biblioteca civica, presso la CGN in via Linussio e alla scuola dell’infanzia Ada Negri a Villanova.

​

Per informazioni sul ricco programma www.eupolis.info nella pagina dedicata al Festival. Per info

[email protected] e per prenotazioni [email protected] .

​