Electrolux, Capozzella (M5S) “occorre forte impegno Governo e Regione”

PORDENONE – “Mentre sta riscuotendo un grande successo un recente libro dedicato alla vita di Lino Zanussi, provoca preoccupazione e sconcerto il difficile momento di crisi che sta attraversando la Electrolux di Porcia e, nel contempo, una gran parte del settore manifatturiero del pordenonese con situazioni difficili che disegnano un futuro incerto per l’economia del territorio.

Il quadro che si sta definendo per la Electrolux induce tutte le forze politiche e sociali a seguire con attenzione l’evolversi della situazione e chiediamo con forza l’interessamento in primis dei parlamentari locali nella figura di Luca Ciriani a farsi interprete del caso Electrolux sui tavoli ministeriali, così come indichiamo nella Regione un punto di riferimento per seguire l’evolversi della situazione. Riteniamo che sia importantissimo avere certezze sia del mantenimento della produzione a Porcia e, soprattutto, del centro ricerca e sviluppo.

Quest’ultimo va rafforzato nell’ottica di avere un presidio forte e importante per l’intero gruppo Electrolux in Italia al servizio non solo di Porcia ma di tutte le fabbriche sia italiane che estere. Lo stabilimento di Porcia rappresenta un punto di rifermento importantissimo per l’economia non solo pordenonese ma per l’intera regione che ha una forte presenza di indotto e di logistica che, a caduta, rischia di indebolirsi.

Nei prossimi giorni sarà nostra cura avere un ulteriore incontro con le forze sindacali e con la Rsu di Electrolux ed esprimiamo vicinanza e solidarietà ai lavoratori”.

Così Mauro Capozzella coordinatore provinciale del M5S pordenonese.