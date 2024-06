Elezioni amministrative 2024, tutti i 16 sindaci dei Comuni del Pordenonese

PORDENONE – Sono 16 le amministrazioni comunali che sono andate al voto, in provincia di Pordenone, nella tornata elettorale di sabato 8 e domenica 9 giugno. Questi, i risultati finali in tutti i Comuni.

Marco Sartini confermato sindaco di Porcia, appoggiato dalle liste “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni”, “Lega Sartini Sindaco”, “Lista Civica per Porcia” e “Forza Italia Berlusconi – Partito Popolare Europeo”. Il sindaco uscente è stato rieletto con 4398 voti, pari al 58,85 per cento delle schede valide. Mario Bianchini delle liste “Partito Democratico”, “Porcia Bene Comune – Civica Fvg” e “La Risorgiva” si ferma a 3075 voti pari al 41,15 per cento.

Francesco Toneguzzo, appoggiato dalla lista “Noi con voi per Cordovado”, è stato eletto sindaco del Comune di Cordovado con 1009 voti, pari al 63,62 per cento delle schede valide. Lucia Brunettin delle liste “Una Cordovado” e “Civica Cordovado” ha ottenuto 577 voti pari al 36,38 per cento.

Franco Miracolino Lai, appoggiato dalle liste “Progetto Giovani per Arba e Colle” e “Progetto per Arba e Colle” è stato eletto sindaco del Comune di Arba con 409 voti, pari al 52,77 per cento delle schede valide. A seguire Laura Agnolutto della lista “Uniti per Arba e Colle-Lista civica” (236 voti pari al 30,45 per cento); e Carmine Mucciolo della lista “Arba e Colle nel cuore” (130 voti pari al 16,77 per cento).

Ivo Angelin è il nuovo sindaco di Budoia. Sostenuto dalle liste “Proposta democratica”, “Prospettiva Futura” e “Progetto Comune”, è stato eletto sindaco del Comune di Budoia con 667 voti, pari al 50,68 per cento delle schede valide. A segurire: Elisa Martin con le liste “Elisa Martin Sindaco” e “Centrodestra per cambiare” (394 voti pari al 29,94 per cento); Davide Zuliani con la lista “Viviamo il Comune-Civica Fvg” (255 voti pari al 19,38 per cento).

Patrizia Del Zotto è stata eletta sindaco di Tramonti di Sopra. Appoggiata dalla lista “Civica Tramonti di Sopra”, è stata eletta sindaco del Comune di Tramonti di Sopra con 117 voti. Roberto Sante Vallar della lista “Insieme per Tramonti di Sopra” si è aggiudicato 87 voti pari al 42,65 per cento.

Marta Amadio è il nuovo sindaco di Pasiano di Pordenone. Sostenuta dalle liste “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni”, “Lega Salvini – Pasiano di Pordenone” e “Progetto Forza Pasiano – Amadio Sindaco” è stata eletta con 2522 voti, pari al 69,4 per cento delle schede valide. Sergio Alessandro Ros delle liste “Pasiano in Comune”, “Viva Pasiano” e “Cambiare si può” ha ottenuto 1112 voti pari al 30,6 per cento.

Martina Crovatto è sindaco di Meduno con il 56,99%. Sostenuta dalla lista “Viviamo Meduno” è stata eletta con 538 voti, pari al 56,99 per cento delle schede valide. A seguire Lino Canderan delle liste “Esperienza e impegno par Midun” e “Sostegno e collaborazione par Midun” (406 voti pari al 43,01 per cento).

Paolo Nadal confermato sindaco di Roveredo in Piano con il 60,68%. Sostenuto dalle liste “Roveredo sei tu”, “Lega Fvg” e “Fratelli d’Italia”, è stato eletto con 1826 voti. Seguono Benedetta Cojazzi delle liste “Roveredo 2034 Cojazzi sindaco”, “Futuro insieme Roveredo Benedetta Cojazzi Sindaco” e “La civica Benedetta Cojazzi Sindaco” (707 voti pari al 23,5 per cento); e Giovanni Biason della lista “Cittadini Insieme” (476 voti pari al 15,82 per cento).

Laura Doro è stata eletta sindaco di Chions, con il 53,72%. Appoggiata dalle liste “Lista 33083” e “Lista civica Obiettivo Comune”, è stata eletta sindaco del Comune di Chions con 1379 voti. A seguire Fabio Santin con le liste “RipartiAmo Insieme-Lista civica” e “Ricostruiamo Insieme-Lista civica” (1188 voti pari al 46,28 per cento).

Zaida Franceschetti è il nuovo sindaco di Sesto al Reghena. Sostenuto dalla lista “Insieme a Zaida Franceschetti Lista Civica”, è stata eletta con 2049 voti, pari al 61,55 per cento delle schede valide. Marco Luchin delle liste “Futuro in Comune Marco Luchin sindaco” e “Cittadini per il territorio Marco Luchin sindaco” ha ottenuto 1280 voti pari al 38,45 per cento.

Michele Bier, sostenuto dalla lista “Insieme siAmo Cavasso e Orgnese”, è stato eletto sindaco di Cavasso Nuovo. Essendo l’unico candidato, avendo superato il quorum del 40 per cento dei votanti e ottenuto inoltre un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti, Bier e stato eletto con 634 voti (pari al 100 per cento dei voti validi).

Lorena Baruzzo è il sindaco di San Martino al Tagliamento con il 52,06% delle preferenze. Sostenuta dalla lista “Lista equità”, è stata eletta sindaco del Comune di San Martino al Tagliamento con 404. Claudio Filipuzzi della lista “Lista fare Comune” (372 voti pari al 47,94 per cento).

Sandro Rovedo è il nuovo sindaco di Frisanco con il 82,42% delle preferenze. Appoggiato dalla lista “La giovane Valcolvera”, è stato eletto sindaco con 225 voti, pari al 82,42 per cento delle schede valide. Gianni Tramontina della lista “Insieme per la Valle” si è fermato a 48 voti pari al 17,58 per cento.

Fediliano Boscarato è il nuovo sindaco di Fanna. Dopo lo spoglio delle due sezioni il candidato della lista Fanna Domani è stato eletto con il 56,52% (416 voti). Appoggiato dalla lista “Fanna Domani. Lista Boscarato”, è stato eletto sindaco del Comune di Fanna con 416 voti, pari al 56,52 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Tiziana Bassetto della lista “Fanna Insieme” (320 voti pari al 43,48 per cento).

Giampaolo Bidoli, appoggiato dalla lista Tramonti Futuro, è stato eletto sindaco di Tramonti di Sotto. Essendo l’unico candidato, avendo superato il quorum del 40% dei votanti e ottenuto inoltre un numero di voti validi non inferiore al 50%, Giampaolo Bidoli è stato eletto con 152 voti (pari al 100%).

Elena Maiolla, appoggiata dalla lista “Un futuro per Morsano”, è stata eletta sindaco di Morsano al Tagliamento. Essendo l’unica candidata, avendo superato il quorum del 40% dei votanti ed ottenuto inoltre un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti, Maiolla è stata eletta con 1148 voti (pari al 100%).