Elezioni: Capozzella (M5S) “Prima programma condiviso, poi scelta candidato”

PORDENONE – “Prima il programma, poi il possibile candidato che condivida i principi fondanti di una coalizione. Il processo al contrario porta inevitabilmente a divisioni di schieramento e pensiero. La passata esperienza di costruzione di coalizione (Zanolin candidato, ndr) insegna come ci si deve muovere. Fughe in avanti sono sempre pericolose e improduttive”.

E’quanto afferma Mauro Capozzella, coordinatore provinciale M5S e ex consigliere regionale.

“Pordenone ha bisogno di una credibile e trasversale alternativa che si basi su progettualità concrete per la città del futuro. Occorre poi guardare con attenzione alla realtà dei dati oggettivi su comparti come economia, sanità e infrastrutture che oggi rischiano di penalizzare la città nel suo sviluppo all interno armonico della nostra regione. Occorre una disponibilità di costruzione politica che parta dal centro per arrivare a coinvolgere le forze progressiste più aperte al dialogo e che siano inclusive. Questo il mio personale pensiero da cittadino pordenonese, ex consigliere regionale e impegnato nel mondo del lavoro. Spero che questa riflessione possa essere di aiuto per una possibile coalizione progressista. Infine sull ospedale: occorre oggi superare ogni polemica a costruire la sua operatività ai massimi livelli. Non sia oggetto di campagna elettorale”.