Enjoy Pordenone with Sicam 2024, il programma e le novità

PORDENONE – Alla Fiera di Pordenone tutto è pronto per una nuova, importante edizione di SICAM, rassegna internazionale dedicata ai semilavorati, alle forniture e agli accessori per l’industria del Mobile, che si terrà dal 15 al 18 ottobre. Anche per questa 15° edizione il Salone registra un sold out tra gli espositori, con un tasso di riconferme di partecipazione che va oltre il 90% e una lunga lista di attesa per il restante 10%. I 20 mila mq espositivi, che sfruttano anche l’ampliato padiglione 5 e l’area adiacente al padiglione 8, ospiteranno 500 stand di espositori diretti, il 68% dei quali a rappresentare il “Made in Italy” e il 32% provenienti da Germania, Turchia, Austria, Spagna e vari altri Paesi di tutto il mondo, per un totale di quasi 700 aziende presenti.

Per accogliere i visitatori e gli espositori di SICAM, la nostra città organizza per il secondo anno consecutivo Enjoy PORDENONE with SICAM, una serie di eventi collaterali diffusi che si terranno all’interno del centro storico sotto la regia del Comune. Questo “fuori salone” è caratterizzato da un ricco calendario di eventi enogastronomici con degustazioni, spettacoli, musica con dj set e, per gli amanti di arte e cultura, aperture straordinarie dei musei cittadini. Insomma una formula che intende promuovere i prodotti del nostro territorio, tanto apprezzati in tutto il mondo, facendo da catalizzatore per favorire le attività commerciali e i locali della nostra città.

Se ne è parlato quest’oggi, 10 ottobre, alla presenza dell’Amministrazione comunale, del patron di SICAM Carlo Giobbi e di sua figlia Carolina, responsabile marketing e comunicazione di SICAM, e del presidente di Pordenone Fiere Renato Pujatti.

«SICAM è la fiera più importante della nostra città – puntualizza il vicesindaco reggente Alberto Parigi – che porta a Pordenone circa 20 mila visitatori da tutto il mondo. Era impensabile non accogliere questo flusso di persone in centro città e per questo abbiamo pensato al fuori salone Enjoy with SICAM, che mostra Pordenone come un centro ospitale, attrezzato e capace di offrire moltissimo, pur non essendo la nostra una metropoli».

«Siamo entusiasti per questa collaborazione che si ripete per il secondo anno consecutivo – dichiara Carolina Giobbi. La decisione del Comune di Pordenone di dare vita a “Enjoy SICAM with Pordenone”, che già nel 2023 ha riscosso un grande successo fra espositori e visitatori, è una nuova opportunità per scoprire eventi, appuntamenti, scorci e sapori nella città di Pordenone, certi che sarà una occasione per apprezzare quanto questo territorio può offrire, anche fuori dalla sua vocazione mobiliera. Offrire ai visitatori di SICAM un piacevole “post fiera” in città è il modo migliore per farli sentire i benvenuti».

«Siamo orgogliosi del successo crescente di una fiera come SICAM, che ospitiamo ormai da 15 anni e che porta a Pordenone operatori da tutto il mondo – commenta il presidente Renato Pujatti. Un plauso va agli organizzatori poiché, grazie al loro lavoro, un importante indotto di questa manifestazione rimane sul territorio pordenonese. Strutture di accoglienza, servizi collegati all’evento, attività commerciali beneficiano della presenza di questo pubblico business che grazie a SICAM sta scoprendo Pordenone, le sue bellezze, i suoi prodotti».

«Con i suoi oltre 20 mila visitatori – sottolinea l’assessore al commercio Elena Ceolin – SICAM porta in città un grande indotto economico per ristoratori alberghieri e attività commerciali. Con Enjoy Pordenone mettiamo in campo la nostra capacità di essere città accogliente, piena di unicità che la rendono attrattiva e sorprendente. Gli obiettivi sono ambiziosi: dal condurre i visitatori della fiera alla scoperta di Pordenone, all’organizzare svariati eventi capaci di creare energia e fermento culturale in città. Inoltre, il ricco calendario prevede anche un appuntamento organizzato dal The Great Distretto, con il coinvolgimento delle eccellenze degli 8 comuni e delle categorie che lo compongono».

Come sottolinea l’assessore al turismo Morena Cristofori, il programma dell’evento è nato dalla creatività di un tavolo organizzativo costituito da amministrazioni, associazioni, enti, singoli imprenditori, tutti accomunati dall’obiettivo di valorizzare Pordenone, le sue attività e il suo potenziale.

Sono stati coinvolti Atap con i suoi bus navetta, Ascom e Sviluppo e Territorio (partners del Great Distretto del commercio), federazioni FIPE e giovani imprenditori, Donne del Vino del FVG, Consorzio Tutela Vini DOC Grave, Consorzio Turismo, Federalberghi, IAL, ISIS Carniello di Brugnera, Cluster FVG Lego Arredo, oltre alle strutture museali cittadine di Palazzo Ricchieri e della Galleria Bertoia.

Eventi enogastronomici

Sono numerosi i locali e i ristoranti che durante Enjoy PORDENONE with SICAM proporranno aperitivi a tema, cocktail parties, menù e degustazioni ad hoc per valorizzare e far conoscere i prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con varie cantine locali. Nella serata di martedì 15 ottobre, presso il Chiostro dell’ex Convento di San Francesco, le “Donne del Vino del FVG” accompagneranno il pubblico attraverso un’irresistibile degustazione dei vini più caratteristici del nostro territorio, presentandone in italiano e inglese le peculiarità ed eccellenze.

Eventi culturali

Durante Enjoy PORDENONE with SICAM sono previste aperture straordinarie della Galleria Bertoia, del Museo d’arte Palazzo Ricchieri, della Biblioteca civica e di Palazzo Gregoris, in cui saranno visitabili le mostre su Armando Pizzinato, l’esposizione fotografica Magnum sul set, quella dei giovani Artisti per il domani, tutte con ingresso gratuito per i visitatori di SICAM. Aperto anche il PAFF! International Museum of Comic Art di Villa Galvani con il suo museo permanente e la mostra su Il viaggio di Bilbo, che espone le tavole preparatorie per il fumetto Lo Hobbit. Tali iniziative sono aperte sia ai partecipanti del Salone, che a turisti e ai cittadini.

Musica e spettacoli

Dal 15 al 18 ottobre tanta musica per tutti. Dopo il successo riscosso lo scorso anno, questa formula è stata fortemente voluta e proporrà aperitivi con musica, concerti e dj set, ogni sera in 5 locali diversi del centro città. Martedì 15 e giovedì 17 alle 18.00 presso la Corte degli Orti in piazza della Motta si terranno i Concerti della Corte – Musicam 2024 organizzati da Piano City, inoltre l’ex Convento di San Francesco ospiterà giovedì 17 dalle 18.00 il concerto benefico “Non sono solo canzonette” a cura dell’Associazione Gabriel Fauré e venerdì 18 alle 21.00 il concerto dei Baroque Arabesque di Barocco Europeo.

Laboratori

Da martedì 15 a giovedì 17 si terranno in Corso Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi i laboratori sul legno e design a cura della scuola ISIS Carniello di Brugnera in collaborazione con Cluster FVG Legno Arredo Casa, mentre giovedì 17 avrà luogo lo workshop creativo di fiorigrafia con aperitivo presso il bistrot di piazzetta San Marco.

Servizi aggiuntivi

Durante Enjoy PORDENONE with SICAM saranno presenti sia in Fiera che in piazzetta Cavour degli Info point che forniranno informazioni sulla città e sulle future manifestazioni. La prima gestita da Ascom, la seconda da PromoTurismo FVG.

Novità

Una delle novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza del Great Distretto del commercio. Durante un incontro organizzato nella Loggia del Municipio nel pomeriggio di mercoledì 16, ciascun comune degli 8 appartenenti al Distretto presenterà le proprie eccellenze, mettendosi in mostra per tutti coloro che arrivano da fuori città.

Per tutti gli espositori e i visitatori di SICAM, alcuni negozi e locali che hanno aderito all’evento proporranno degli sconti ad hoc. Inoltre, per coloro che intendono visitare Pordenone, dalle 17.00 alle 19.45 nei giorni del Salone sarà a disposizione un servizio navetta gratuito nella tratta Fiera/Stazione FS. Durante il giro della città, una guida bilingue racconterà alcune curiosità su Pordenone, incuriosendo gli ospiti e offrendo loro l’opportunità di scendere per una visita al PAFF! o di raggiungere il centro per godere degli eventi di Enjoy.

Appuntamento quindi per martedì 15 ottobre alle 17.30 presso la Galleria Bertoia, dove si terrà l’inaugurazione di Enjoy PORDENONE with SICAM, con visita alla mostra Magnum sul set e concerto curato da Francesco Tizianel con le musiche da film del duo Sara Bradaschia e Gabriele Leporini.

L’evento di chiusura invece avrà luogo presso la Loggia del Municipio giovedì 17 alle 18.00, con la musica di Dj Zellaby e il brindisi di arrivederci curato da Consorzio Tutela Vini DOC Grave, Ascom e Scuola Alberghiera IAL.