Fuga di gas in via Damiani, traffico in tilt in zona stazione

PORDENONE – Fuga di gas nel pomeriggio di oggi, 10 luglio, verso le 17.20 in via Damiani.

I Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono prontamente intervenuti, con una squadra supportata dall’autobotte il Funzionario di guardia e il Comandante, in Via Giovanni Battista Damiani a Pordenone per una copiosa fuga gas dovuta alla rottura di una tubazione interrata.

Per motivi di sicurezza è stata evacuata una palazzina di 3 piani fuori terra ed è stata interdetta la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno fatto sicurezza nell’area dove i tecnici dell’azienda distributrice del gas hanno lavorato per individuare ed eliminare la perdita.

Via Damiani è stata chiusa al traffico e la viabilità è andata completamente in tilt, con lunghe code in tutta la zona della stazione, della Fiera, sia in entrata che in uscita, e a Borgomeduna.

Sul posto, per quanto di competenza, Guardia di Finanza e Polizia Locale e tecnici del Comune.