Giornata mondiale aiuto umanitario il 19 agosto, attività Scientology

PORDENONE – Il 19 agosto ricorre in tutto il mondo la giornata mondiale dell’aiuto umanitario, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2008 per celebrare gli operatori umanitari in servizio in tutto il mondo, ma anche coloro che hanno perso la vita aiutando ad alleviare la sofferenza delle persone colpite da situazioni disastrose come per esempio terremoti, epidemie ed inondazioni.

Per onorare questa ricorrenza i Ministri Volontari di Scientology che risiedono nel pordenonese, il 19 alle ore 9 si incontrano in piazzetta del Portello per rendersi utili alla comunità facendo una grande raccolta rifiuti e consegnando ai passanti le copie gratuite in varie lingue de “La Via della Felicità”, il primo codice morale basato interamente sul buon senso; scritto nel 1981 da L. Ron Hubbard, questo libro ha lo scopo di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo.

Che si tratti di operare nella propria assistendo le persone nel migliorare le condizioni della propria vita o di andare in un villaggio a 10.000 km di distanza, i Ministri Volontari di Scientology operano in base al motto: “Si può fare qualcosa”: infatti sono memorabili gli interventi effettuati dai VM di tutto il mondo in varie situazioni critiche degli ultimi decenni, come l’aiuto poche ore dopo la tragedia dell’11 settembre 2001, o a seguito dell’uragano Katrina o del disastroso terremoto di Haiti, oppure lo scorso anno durante l’alluvione in Emilia Romagna, collaborando così con oltre 1.000 gruppi diversi, associazioni ed enti di tutto il mondo.

L’attività organizzata per la giornata di domani è aperta a tutti i cittadini ai quali, presentandosi alle ore 9 in piazzetta del Portello, verranno consegnati gratuitamente gli strumenti per effettuare la raccolta dei rifiuti.

