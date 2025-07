Andrea Vicenzutto in municipio: “Orgoglio di Fiume Veneto nel basket internazionale”

FIUME VENETO – Il sindaco Jessica Canton e la giunta comunale hanno ricevuto quest’oggi, 18 luglio, in Municipio Andrea Vicenzutto, allenatore di pallacanestro originario di Fiume Veneto, per congratularsi ufficialmente con lui per la brillante carriera sportiva che lo vede protagonista sia in Italia che all’estero.

Vicenzutto, classe 1991, è reduce da una stagione di alto profilo nel ruolo di assistant coach dell’AEK Atene, una delle squadre storiche del basket greco. Dopo questa importante esperienza internazionale, ha fatto ritorno in Italia per entrare nello staff tecnico della Bertram Derthona Basket di Tortona, formazione militante nel massimo campionato nazionale.

“È sempre una grande emozione – ha dichiarato il sindaco Jessica Canton – poter accogliere in Comune un concittadino che, con passione e determinazione, ha saputo costruirsi una carriera di rilievo nel mondo dello sport professionistico. Andrea rappresenta un bellissimo esempio di come l’impegno, unito alla competenza, possa portare lontano, mantenendo però saldo il legame con le proprie radici. Siamo orgogliosi di lui e gli auguriamo il meglio per questa nuova avventura a Tortona.”

Partito dalle giovanili della Libertas Fiume Veneto, Vicenzutto ha maturato una solida esperienza nel panorama cestistico nazionale, collaborando con club di Serie B, A2 e A1, tra cui Bergamo, Orzinuovi, Trieste e Brindisi. La stagione in Grecia ha rappresentato per lui un salto di qualità importante, arricchendo il proprio bagaglio tecnico in un contesto di respiro europeo.

“Fiume Veneto – ha aggiunto il sindaco Canton – continua a esprimere talenti che si fanno valere a livello nazionale e internazionale. È bello vedere come, in ambiti diversi, i nostri cittadini portino nel mondo il nome della nostra comunità. Andrea è uno di questi e, oggi, abbiamo voluto dirgli grazie.”

L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio apprezzamento anche a nome della cittadinanza, augurando a Vicenzutto ulteriori successi in campo sportivo e personale.