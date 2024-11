Il Comune assegna la gestione del bar della piazza di Torre

PORDENONE – Il Bar della piazza di Torre, situato nell’immobile di proprietà comunale, ha un nuovo gestore. Il recente bando pubblico ha dato esito positivo, individuando come aggiudicataria la ditta Gest.ab.srl di Paolo Beduz, la cui proposta è risultata congrua con i criteri di selezione.

La concessione prevede una locazione della durata di 6 anni, con possibilità di rinnovo per due ulteriori periodi, per un totale massimo di 18 anni.

Sono stati premiati la professionalità, l’esperienza consolidata nel settore, la spiccata efficienza organizzativa e non da ultimo la flessibilità dimostrata nella disponibilità alle aperture straordinarie in concomitanza con le festività e gli eventi di quartiere.

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione Comunale: “Finalmente la Piazza di Torre avrà il suo bar con le vetrine illuminate: le nostre congratulazioni e complimenti a Paolo Beduz per la proposta progettuale che ha presentato e per i menù che intenderà proporre.

Questa è un’ottima notizia non solo per i cittadini del quartiere di Torre, ma anche per i pordenonesi e i visitatori che intendano godere delle bellezze della zona, tra cui il Museo archeologico, il bellissimo parco e la chiesa.”, dichiarano l’Assessore Elena Ceolin e il Vicesindaco reggente Alberto Parigi, che proseguono: “Il quartiere di Torre è ricco di associazioni sempre molto attive e impegnate, ha visto recentemente il cambio alla guida della Parrocchia e le scuole sono ben integrate con il quartiere.

C’è in previsione l’installazione di telecamere, ma nel frattempo ci sono gli steward urbani come sentinella per la sicurezza. Anche il mercato dei produttori agricoli del giovedì è diventato permanente, ed è un momento di attrattività per tutta la città.”

E concludono: “Si aggiunge così un altro tassello alla vitalità dello storico quartiere di Torre, con l’auspicio che il bar della piazza ritorni a essere motivo di aggregazione, di ritrovo, di relazioni e che sappia valorizzare l’eccellenza dei prodotti locali.”

Il locale, che si chiamerà “La Piazza”, osserverà il seguente orario: dal lunedì al sabato, dalle 7:00 alle 20:00, con aperture straordinarie in occasione degli eventi di quartiere. Offrirà un servizio variegato, pensato per soddisfare diverse esigenze: dalle colazioni ai pranzi veloci, fino agli aperitivi serali, ritornando ad essere un punto di riferimento per gli abitanti della zona. Il titolare ha inoltre espresso l’intenzione di selezionare personale preferibilmente residente nel quartiere, contribuendo così alla valorizzazione della comunità locale.

I lavori di allestimento inizieranno a breve: da parte del gestore dovranno essere predisposti tutti gli elementi indispensabili per creare un ambiente accogliente e funzionale in vista dell’apertura prevista per i primi mesi del 2025. Non appena saranno definiti i tempi per l’inaugurazione ufficiale del locale, verrà data tempestiva comunicazione, perché questo nuovo spazio diventi presto un nuovo punto di riferimento per tutta la comunità.