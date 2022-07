Il Festival Musicantica 2022 con Non chiù ciccillo mio

PORDENONE – Appuntamento a Pordenone il 7 luglio con la 14^ Edizione del Festival MusiAntica che prevede lo svolgimento di 16 concerti in Italia ed eventi collaterali in collaborazione con Festival Convivio Armonico di Napoli, il Festival Brianza Classica, il Festival Antiqua di To-rino, il Festival Le vie del Barocco di Genova e con la partecipazione di istituzioni ed enti europei: Austrian Music Encounter a.mus.e di Graz (Austria) – Kulturni Dom di nova Gori-ca (Slovenia) – Accademia di Belle Arti di Venezia.

Pordenone ospiterà all’ex convento di San Francesco il 7 luglio alle 21 le atmosfere e suoni della Napoli barocca proposti con ii rigore filologico delle esecuzioni storica-mente informate con strumenti antichi, ma anche con l’estro e con la verve partenopea dell’Ensemble Le Musiche da Camera

Esecutori

Rosa Montano – mezzosoprano

Egidio Mastrominico – violino di concerto / Giuseppe Grieco violino

Leonardo Massa – violoncello

Michele Carreca tiorba e chitarra barocca

Debora Capitanio – clavicembalo

Presentazione

Atmosfere e suoni della Napoli barocca proposti s1 con ii rigore filologico delle esecuzioni storicamente informate con strumenti antichi, ma anche con l’estro e con la verve partenopea da Le Musiche Da Camera, storica formazione che da piu di vent’anni ricerca e ri-propone brani inediti di compositori poco conosciuti del Seicento e Settecento. Un vero focus sulla musica barocca Napoletana patrimonio culturale inestimabile della nostra citta, che si offre con le sue melodie e le sue cantate secentesche in “lengua napolitana”. Da Falconiero a Matteis, da Sabino a Porsile, da Mascitti a Latilla accoglieranno gli ospiti di ogni nazionalita pronti a regalare con le loro melodie ora allegre e briose ora struggenti e mali coniche un momento di incontro con l’autenticita della vena musicale Napoletana!!

Egidio Mastrominico

Dedicato allo studio delle prassi violinistiche antiche con strumenti d’epoca con la guida tra gli altri di Enrico Gatti e con seminari con J. Schoder, C. Banchini, G. Morini, ed all’interesse per la ricerca musicologica sui repertori dei Maestri del 700 Napoletano, cosa che lo ha portato a fondare nel 1992 !’ensemble barocco con strumenti originali “Le Musi-che da Camera” del qua lee maestro concertatore e direttore artistico. Con !’Ensemble si dedica alla riscoperta ed al recupero di opere inedite, delle quali cura le trascrizioni moderne, presentate in prima esecuzione in importanti Festival e Rassegne di Musica Antica. Perez, Latilla, C.Giordano, A.Ragazzi, N.Sala, N.Piccinni, N.Sabatino, M. Mascitti, G. Manna, sono solo alcuni degli autori di scuola napoletana dei quali ha recuperato opere, ma particolarmente significativi sono stati ii lavoro sul violinista -compositore Emanuele Barbella (del qua le ha diretto l’incisione in prima registrazione mondiale con !’Ensemble per l’etichetta Tactus dei “Sei Trii a due Violini e Basso dedicati a Lord Hamilton’), nonche ii progetto “L’lntermezzo Ritrovato’; che ha visto dal 2001 ad oggi ii recupero e la messinscena, prima al Teatro Sancarluccio e poi in vari Festival, di tre intermezzi comici di impor-tanti autori del settecento napoletano: “Eurilla e Beltramme” di Domenico Sarro (del qua le ha diretto la prima registrazione mondiale per l’etichetta Bongiovanni), “Morano e Rosicca” di Francesco Feo, ed “Erighetta e Don Chilone” di Leonardo, nonche della “Dirindina” di D.Scarlatti in occasione dell’anniversario Scarlatti a no del 2007 e de Ila “Serva Padrona” per l’anniversario Pergolesiano del 2010. Nel 2011 ha diretto !’ensemble nella registrazione di un cd di Concerti inediti per Traversiere ed archi di autori napoletani quali Palella. Sellitto. Santangelo, Logroscino e Perez. solista Renata Cataldi. edito dalla label Dynamic.

Fondatore e Direttore Artistico di AREA ARTE Associazione Mediterranea Culturale – Centro Studi sul Settecento Musicale Napoletano, (Associazione iscritta nel Registro Regionale Operatori dello Spettacolo), ha ideato e curato la direzione artistica di numerose rassegne concertistiche e di progetti didattici, alcuni in collaborazione con la Sovrintendenza B.B.A.A. di Napoli presso ii Palazzo Reale di Napoli.

E’ stato consulente musicale dalle Sovrintendenze ai Beni Culturali e Architettonici di Napoli e di Caserta per le manifestazioni Le stanze della musica – Palazzo Reale di Napoli 1999, e Aperitivi in musica – Palazzo Reale di Caserta 2005. E’ docente di ruolo di Violino nella Scuola Secondaria lnferiore Statale ad indirizzo Musicale e nei Licei Musicali Statali. Ha ricoperto l’incarico di Maestro Concertatore dell’Orchestra Regionale delle Scuole Medie ad indirizzo Musicale della Campania ed e stato membro esterno nelle commissioni di diploma nei Conservatori di Musica Statali.