Improvvisa scomparsa Paola Tantulli. Tante espressioni di cordoglio

PORDENONE – Tante le espressioni di cordoglio giunte in redazione dopo l’improvvisa scomparsa di Paola Tantulli.

“A nome di Fondazione Pordenonelegge, il presidente Michelangelo Agrusti, insieme alla direttrice Michela Zin e al direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta, esprime profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa di Paola Tantulli, ricordandone la sensibilità, la competenza, l’appassionata dedizione nel ruolo di direttrice editoriale delle Edizioni Biblioteca dell’Immagine e le collaborazioni feconde intrecciate in tante stagioni per l’organizzazione di incontri e progetti comuni. Una conoscenza che, nel tempo, ha permesso di apprezzare la professionalità, la cura e insieme l’entusiasmo profuso da Paola Tantulli in ogni iniziativa legata al mondo dei libri, agli autori e autrici di Biblioteca dell’Immagine che in lei hanno trovato un riferimento importante per il proprio lavoro.

Alla famiglia di Paola Tantulli e agli editori Giovanni e Massimiliano Santarossa vanno le più sentite condoglianze di Fondazione Pordenonelegge”

“Esprimo cordoglio e profondo dolore – scrive il giornalista Lorenzo Cardin – per la scomparsa improvvisa di Paola Tantulli. E’stata un punto di riferimento e una voce professionale che mi ha accompagnato negli elaborati e nella conoscenza al pubblico dei miei cinque libri, pubblicati dalla casa editrice Biblioteca dell’Immagine”.

“Apprendiamo con sgomento e profondo dolore la improvvisa scomparsa di Paola Tantulli, anima inesauribile di profondo amore e conoscenza del mondo culturale della Casa Editrice che ha sempre seguito con passione e professionalità. Ci stringiamo alla sua Famiglia, a Massimiliano Santarossa e tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla”. E’quanto scrive Mauro Capozzella (M5S) Pordenone.